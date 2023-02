Se alkoholt, se drogot nem találtak a szervezetében, mégis elvették a fiatal srác jogsiját Komáromban – szerinte a kinézete miatt szálltak rá a zsaruk

Három hónapon belül kétszer is ugyanazok a járőrök állítottak meg egy fiatal sofőrt Komáromban, noha nem követett el semmilyen szabálysértést. Kétszer végeztettek vele alkoholtesztet, valamint ugyanannyiszor biológiai mintát is vettek tőle, egyszer pedig vérvételt is abszolvált. A jogosítványát bevonták, és csak két hónappal később kapta vissza, amikor megérkeztek a negatív teszteredmények. A fiatal szerint mindez a kinézete miatt történt.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Denis informatikus, valamint hangmérnökként tevékenykedik. Egy előadásról tartott épp hazafelé éjszaka, amikor megállították őt a rendőrök. Alkoholtesztet végeztettek vele, ami negatív eredményt hozott, de a rendőrök ezt biológiai mintavétellel is igazolni akarták. A kórházban végzett vizsgálat is negatív eredménnyel zárult.

A fiatalember lezártnak tekintette az egészet, karácsony előtt viszont megismétlődött a helyzet egy benzinkúton. Állítása szerint ugyanazok a járőrök voltak, akik három hónappal korábban megállították őt. Az alkoholteszt ezúttal is negatív eredményt hozott, majd a kórházba kísérték biológiai mintavételre. Az orvosi jelentést állítólag nem látta, az eredményt a rendőrök jelentették be neki.

Denis meglepetésére a teszt pozitív eredményt mutatott, de ő biztos volt benne, hogy ez lehetetlen. A fiatal vérvizsgálatot kért, és kérdezte a rendőröket, hogy miért állították őt meg három hónapon belül már másodszor. Elmondása szerint a rendőrök ugyan nem mondták ki, de utaltak rá, hogy a kinézete volt az ok.

Bevonták a jogosítványát, miután állítólag THC jelenlétét állapították meg a vizeletében, az erről szóló jelentést januárban kapta meg. Ott már azt írták, hogy TCA, azaz antidepresszáns volt a szervezetében. Denis fellebbezést nyújtott be, mivel állítása szerint semmilyen gyógyszert nem szed, ezt pedig az előírt pszichiátriai vizsgálatok is igazolták. A vérvétel eredményére több mint egy hónapot várt, ez is negatív eredménnyel zárult.

A fiatalember nem tartja igazságosnak, hogy valakit csak azért ellenőrizzenek, valamint küldjenek pszichológiai kivizsgálásra, mert sajátos a kinézete. Denis így megközelítőleg két hónap után visszakapta a jogosítványát. A sofőr ugyan panaszt emelhet, azt viszont már nehezebb bizonyítani, ha valakit ugyanazok a járőrök állítanak meg csak a kinézete miatt.

