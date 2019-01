Šefčovič meghozta döntését: indul az elnökválasztáson!

Ezt pénteken jelentette be a pozsonyi sajtótájékoztatóján.

Az ajánlatot a Smer-SD-től kapta, és hétfőn a párt vezetősége biztosította Šefčovičot a támogatásáról. Šefčovič nagyra értékeli a Smer-SD támogatását, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nem tagja a Smer-SD-nek. „Régóta együttműködünk, és mivel az indulásomat csak ma jelentettem be, szükségem van a Smer-SD támogatására is” – mondta azt is hozzátéve, hogy független tud maradni. Jelenleg gyűjti a támogató aláírásokat, melyeket jövő héten szeretne leadni.

„Egész életemben Szlovákiát képviseltem, és harcoltam az ország érdekeiért. Ezt mindig azzal a céllal tettem, hogy Szlovákia egy elfogadott állam legyen, amelynek magabiztos, saját hangja van. Ma köztársaságielnök-jelöltként állok önök előtt” – jelentette ki Šefčovič.

Szlovákiának szerinte jó és elfogulatlan államfőre, valamint össztársadalmi kibékülésre van szüksége. A csorbát szenvedett bizalom szerinte szélsőséges nézetek hirdetői felé sodorja az embereket.

„A kérdés ma nem az, hogy koalíciós vagy ellenzéki államfőjelöltet akarunk-e. Nincs szükségünk állandó politikai ellentétekre. Ez nem produktív, és csak gyengít minket. Szlovákiának olyan államfőre van szüksége, aki minden embert képvisel, és tükröt tart a kormány elé” – közölte Šefčovič.

Az államfőjelölt alázattal, felelősséggel és bátran indul a választáson, miközben nagyra értékeli a Smer-SD támogatását. A kampányát most indítja, és ezt pozitív szellemben akarja folytatni. „Szlovákiában már van épp elég ellentét és feszültség” – jelentette ki. Jelenleg egy átlátható számlát akar létrehozni. A kampányát saját forrásokból fogja fizetni, de más esetleges támogatókat is meg akar szólítani az ügyben. Ugyanakkor a Smer-SD is támogatni fogja a kampányát. „Nagyon örülök, hogy a Smer-SD párt harmadik félként anyagilag fogja segíteni a kampány beindítását” – közölte.

Šefčovič államfőként a lehető legközelebb szeretne maradni az emberekhez. Hangsúlyozza a modernizáció szükségességét, illetve az egészségügyön, az oktatáson és a szociális ügyeken belüli változásokat, ahogy a korrupció elleni harcot és Szlovákia uniós irányultságát is.

„Világosan meg kell mondani, hogy aktív és teljes értékű részei akarunk lenni az EU magjának. Ez a lehető legjobb döntés Szlovákia jövője szempontjából. A fejlett Európa részének lenni nemzetérdek, és biztosítani akarom, hogy ezt senki ne vonja kétségbe” – tette hozzá. Šefčovičot felesége, Helena, is elkísérte, aki készen áll a first lady szerepére, és főként jótékonykodni szeretne.

A Smer-SD hónapokig arról beszélt, hogy a legjobb államfőjelölt számukra Miroslav Lajčák külügyminiszter lenne. Lajčák azonban elutasította ezt a lehetőséget. A Smer-SD néhány napja ajánlatot tett Šefčovičnak, akinek a neve szintén felmerült korábban a párt lehetséges államfő-jelöltjei között.

Az elnökválasztásra március 16-án, szombaton kerül sor, a második forduló pedig március 30-án esedékes. A jelöltekről szóló javaslatokat legkésőbb január 31. éjfélig kell eljuttatni a parlamentbe.

TASR