Segítségért fordult a feldúlt férfi a rendőrökhöz, akik nem is sejtették, mi várja őket az autóban!

A cseh rendőrök éppen a forgalmat figyelték a Morva-Sziléziai kerületben, amikor megállt mellettük egy feldúlt férfi, aki segítséget kért tőlük.

Rendőrségi felvételek

A helyzet drámainak tűnt, a rendőrök lélekjelenlétére is szükség volt, hogy végül jóra forduljon. A cseh rendőrség közölte, hogy a egységeik nemcsak bírságokat osztogatnak, de adott esetben szülésnél is segítenek.

A férfi feleségénél ugyanis éppen megindult a szülés, a magzatvíz már elfolyt. A rendőrök kommunikáltak az operátorral és adták a tanácsokat a friss apukának. A vajúdó hölgy végül egy gyönyörű kislánynak adott életet.

A rendőrök ezután abban segédkeztek, hogy meleget biztosítsanak az édesanyának és az újszülöttnek is, míg a mentők meg nem érkeznek. Végül gondoskodtak a szülők autójáról, akik is teljes nyugalommal mehettek be a kórházba a mentőkkel. Az élményt bizonyára nem felejtik egy jó darabig.

(Čas.sk)