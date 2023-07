Semmi meglepetés nem várható, a vasárnapi időjáráshoz hasonlót hoz a hétfő is

Általában borús lesz az ég, a keleti országrészben viharokra is lehet számítani.

Illusztráció

Szlováki nyugati felén is túlnyomó részben felhők takarják a napot a hét első napján. Hétfőn a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 14 és 17 Celsius fok között lesz, napközben meg elérheti a 25 és 28 Celsius közötti értékeket. Közép- és Kelet-Szlovákiában is felhős időre számíthatunk, és egy kicsit hűvösebbre is. A hajnali órákban 11 és 16 fok között, napközben pedig 23 és 27 közötti értékekre lehet számítani.

TASR