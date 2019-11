Semmi nem borzolja ma jobban az izsapiak idegeit, mint a szennyvizük

Az egyik téma, ami az utóbbi időben rezonál Nagymegyeren, illetve leginkább a hozzá tartozó Izsapon, a kanalizáció kérdése. A csatornázás, a szennyvízelvezetés, ami nélkül manapság nehéz elképzelni települést a 21. században. Izsapon a helyzet nem egyszerű, de nem is reménytelen, viszont a helyzet megoldása még nyilvánvalóan évekig fog tartani, és ezt az izsapiak is tudják.

„Én Izsap városrész polgára kérem jelöljék ki "hivatalosan" hova szállíthatom ki a szennyvizemet” – kezdődik egy helyi polgár bejegyzése, ami a közelmúltban jelent meg egy megyerieket és izsapiakat tömörítő Facebook-csoportban. László a posztjában kifejti, hogy a város foglyának érzi magát, mivel arra kényszerül, amire természetvédőként nem szeretne. Szavai szerint amennyiben nem kap érdemleges választ a legközelebbi önkormányzati ülésig, akkor jelképesen egy vödör szennyvizet önt majd ki a polgármesteri hivatal épülete elé.

A legutóbbi, október 31-én megtartott képviselő-testületi ülésen a polgármester már beszámolt arról, hogy a kanalizációhoz kötődő beruházások közül már befejeződött az izsapi szivattyúállomás létesítése, folyamatban van az azzal kapcsolatos használatbavételi (kolaudációs) engedély kiadása. Emellett lezárult a csatornázás kinyomóvezetékének közbeszerzése, november második felében pedig elkezdődhetnek az ezzel kapcsolatos építkezési munkálatok.

„Ez egy probléma, amit 30 éve nem oldott az eddigi városvezetés. Elemeztük a problémát, és erről a képviselőket is tájékoztattam. Érkeztek hozzám panaszok arról, hogy egymás kertjébe engedik a lakosok a szennyvizet, ez ügyben mind a városi hivatal, mind a rendőrség eljárásokat indított, és voltak, akik büntetéseket is kaptak” – szögezte le.

Nagy Károly (MKP), Izsap városrész képviselője viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy a városrészben élők számára ma nincs más lehetőség a szennyvíz törvényes kezelésére, mint az emésztőgödör-szippantás, és ennek elszállítása egy törvényes befogadóhelyre. „Tudomásom szerint az önerőből végzett szennyvíztisztítás nem megengedett a régióban” – húzta alá.

Elismerte, hogy ez egy valóban több évtizede fennálló probléma, ugyanakkor emlékeztetett, hogy Ladislav Rudický polgármestersége idején már tettek lépéseket az ügyben, elkészült egy tervdokumentáció, amelyet Néveri Sándor alatt átdolgoztak, pontosítottak. „Erre alapozva az elmúlt választási ciklusban a Környezetvédelmi Alap támogatásával a város 100 ezer eurót nyert szennyvízhálózat kiépítésére, mely a termálfürdő melletti magánkézben lévő telkek közművesítését jelentette. Viszont ez a rész sem lett teljesen befejezve, mert egy szerződésmódosítással kiiktatták azt a tételt, amely kötelezte volna a kivitelezőt a használatbavételi eljárás véghezvitelére. Emiatt a műszaki háttér sem volt megfelelően rendezve” – fejtette ki Nagy Károly.

Holényi Gergő Nagy Károly (Fotó: Cséfalvay Á. András)

A megoldást az jelenthetné, ha a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyná a város által benyújtott, 3,6 millió eurós projektet a kanalizáció kiépítésére.

Holényi szavai szerint ezt három hónapja nyújtották be, és hogy a lehető legpozitívabb értékelést kapják, maguk is cselekszenek. „Ennek része, hogy a héten elkezdődött a kanalizáció 1,3 kilométeres kinyomóvezetékének építése, amelyen a szennyvíz eljuthat majd a nagymegyeri tisztítóállomásra” – húzta alá.

Nagy Károly közölte, hogy a képviselő-testület június 26-án tervdokumentációk alapján hagyott jóvá erre a célra beruházási tételként 386 387,25 eurót. „Ennek a szakasznak a kiépítésére, amelynek része a Gyöngyvirág utca bekötése is, azért van szükség, hogy a termálfürdő mellett érintett telkek és az izsapi Gyöngyvirág utca használatbavétele megtörténhessen, valamint hogy megteremtsük a műszaki feltételeket Izsap városrész szennyvízhálózatának kiépítéséhez. Ezzel egyben lehetőséget teremtünk a kisebb összegű pályázatokon való részvételre is” – magyarázta.

A város Facebook-oldalán megjelent erről egy bejegyzés is, melyben megemlítik, hogy amennyiben akadálymentesen folytatni tudják a munkát, karácsonyra elkészülhet. A polgármester szavai szerint a minisztérium magasabb pontszámot adhat azokra a projektekre, amelyek benyújtója maga is aktív.

„A múlt héten vettünk geológiai mintát az izsapi utak alól, hogy ezzel is fel tudjuk tölteni a projektet. Közbeszerzés alá kerül az építkezés, a majdani kivitelezőnek pedig pontosan kell tudnia, hogy mennyi aszfaltot, és milyen mélységig kell feltörni, illetve milyen az utak aljzata, hogy tudjon költségvetést készíteni hozzá” – fogalmazott.

A kinyomóvezeték elkészülésétől függetlenül azonban a lakosok szennyvize Izsapon marad, mivel a szennyvízhálózat megépítése, és a rácsatlakozás több éves folyamat, tehát szükség volna áthidaló megoldásra. Ez az, ami a lakosokat is leginkább aggasztja.

Nagy Károly szerint a városnak feladata többek közt az is, hogy biztosítsa a lakosok számára a szennyvíz kezelését, tisztítását és a szennyvízelvezetést. „Ez a 369/1990-es, az önkormányzatokról szóló törvény 4.§ 3. bekezdésének g) pontjából következik. Ennek alapján a képviselő-testület 2019. március 27-én hozott határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy ezt e feladatot teljesíthesse, és a lakosok érdekeit szem előtt tartva 15 €/10m3 elviteli díjat szabott meg. Ez volt a megszokott elviteli díj, amely, ha köbméterben számolunk még mindig közel 50%-al magasabb, mint a csatornahasználati-díj a Nyugat-Szlovákiai Vízműveknél” – szögezte le, hozzátéve, hogy ez a megoldás viszont hosszú távon nem működik, ezért van szükség a szennyvízhálózat kiépítésére.

Nagy Károly (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Holényi állítja, az elmúlt hónapokban több lehetséges alternatívát is végigjárt, hogy a város biztosítsa a lakosok számára, hogy 15 eurónál többet ne kelljen fizetniük a szennyvízelszállításért, tehát az efeletti tételt térítse.

„Nem számoltuk ki ugyan, de ez 30-40 eurót is kitehet 10 köbméterenként, ugyanis csak Hegyétén vagy Dunaszerdahelyen volna szabad kapacitás a szennyvíz tisztítására. Nem találtam viszont senkit, aki hajlandó lett volna oda elszállítani” – húzta alá, hozzátéve, hogy a távolság miatt még a Nyárasdon nemrég épült tisztítóállomásra sem szállítanák el azért az összegért, amit a lakosok hajlandóak volnának érte kifizetni, ráadásul azt eleve a falu méreteire tervezték.

Egy másik alternatívaként említette, hogy a város egy saját, a szennyvíz szállítására alkalmas szippantós kocsi megvásárlásával oldja meg a szituációt. „Egy 13 köbméteres tartállyal rendelkező kocsi 200-280 ezer euróba kerül újan a technikával együtt. Ha például használtat vásárolnánk, Németországból hordanak be 180 ezer kilométerrel 70 ezer euróért, de ehhez szükség volna még egy erre alkalmas sofőrre, minimum nettó 1200 eurós fizetéssel, ami bruttóban minden más egyéb költséggel több mint 2000 euró. Ha ehhez hozzászámoljuk még a szervizt és a napi négyszeri 50 kilométeres térőért fizetendő útvámot, akkor rájöhetünk, hogy ez ilyen módon egyáltalán nem éri meg” – magyarázta a polgármester.

Nagy Károly ugyanakkor úgy véli, átmenetileg megoldaná az izsapiak helyzetét, ha a város vállalná a 15 euró feletti költséget, ehhez azonban szavai szerint szükséges az akarat a város vezetősége részéről.

Holényi átmeneti megoldásként ehelyett felvázolt egy lehetőséget.

„Akik Izsapon építkeztek az elmúlt időben, azok közül sokan már egy kis tisztítóállomást létesítettek, amelyben egy élő baktériumflóra tisztítja a szennyvizet. Ezt évente-kétévente kell feltölteni, hogy működjön, és egy család számára kb. 800 eurós beruházás.

Az így megtisztított szennyvizet aztán már ki lehet üríttetni” – húzta alá a polgármester, hozzátéve, hogy a régi házak tulajdonosai esetében is fennáll a lehetősége annak, hogy vásároljanak emésztőgödörben lévő szennyvíz tisztítására szolgáló baktériumflórát, amely lebontja az oda kerülő nitrát- és ammóniavegyületeket, ami ugyancsak havonta néhány eurós költséget jelentene, utána pedig szintén ki lehet üríttetni az így már feldolgozott szennyvizet. Itt a legbonyolultabb annak ellenőrzése, hogy ezek a folyamatok végre is legyenek hajtva. „A probléma nemcsak a fekáliában van sajnos, hanem a rengeteg tisztítószerben és vegyi anyagban is, ami gyengíti ezeknek a baktériumoknak az effektivitását” – szögezte le.

Információink szerint az izsapiak egy része a szennyvizét az eddigiekben egy olyan területre, „laposra” hordatta ki, amelyet a közelmúltban viszont lekerített annak tulajdonosa.

forrásaink szerint nem épp törvényes intézkedésről van szó, ám emiatt feljelentés feljelentést követett, ami miatt ez a lehetőség tulajdonképpen megszűnt. Nehezítette a helyzetet az elmúlt hetek csapadékos időjárása is, ugyanis a traktorok is nehezebben tudják megközelíteni azokat a helyeket, ahová eddig – nem épp törvényszerűen ürítettek.

Ami a benyújtott projekt elbírálását érinti, szerinte nem lehet sürgetni, ellenben minden, időközben felmerülő kérdésre a lehető leghamarabb válaszolniuk kell.

Felmerül a kérdés, hogy ha a szennyvízhálózat kiépítését követően már elvezethető a szennyvíz a megyeri tisztítóba, akkor most miért nem.

Holényi Gergő ezt azzal magyarázza, hogy az emésztőgödörben lévő szennyvíz összetétele és PH értéke a bele helyezett baktériumflóra miatt is más, mint a kezeletlen szennyvízé, és szavai szerint az emésztőgödrök tartalmát a vízművek által működtetett tisztítóállomás nem fogadja. Erre alkalmas tisztítóállomás működik Ekecsen, Nyárasdon és Alistálban is, ám mindegyik kapacitása tulajdonképpen ki van merítve. A hegyétei és dunaszerdahelyi pedig messze van.

„Én a hivatal részéről megteszek mindent, hogy a törvényi kötelezettségeinknek eleget tegyek. A szennyvizét a törvények szerint viszont saját magának kell mindenkinek elszállítani, a városnak se lehetősége se kompetenciája nincs erre” – hangsúlyozta.

(SzT)