Senki ne merészelje leírni, hogy Orbán egy diktátor, mert elviszik a zsaruk!

Két egymást követő napon is olyan dolog történt Magyarországon, ami az "átkos" szocialista rezsim túlkapásait idézi. Kedden és szerdán is azért csaptak le a rendőrök egy-egy személyre, mert egymástól függetlenül kormánykritikus megjegyzést raktak fel a közösségi oldalukra. Mindeközben meg csütörtökön a magyarországi helyzet kerül terítékre az Európai Parlamentben. Lesz min csámcsogni Brüsszelben.

Keddi a hír, hogy rémhírterjesztés megalapozott gyanúja miatt kezdeményezett büntetőeljárást a szerencsi rendőrkapitányság egy 64 éves férfival szemben. Az idős személy a Facebook-oldalán április végén tett közzé egy bejegyzést, ahol leírta, hogy az ország vezetése szándékosan időzítette a koronavírus feltételezett tetőzésének idejére - azaz május 3-a körüli időpontra - a kijárási korlátozás megszüntetését, ami a véleménye szerint tömeges megbetegedést eredményezhet. "Kedves diktátor"-nak is nevezte a posztoló az ország vezetőjét, majd azzal zárta sorait, hogy "kegyetlen zsarnok vagy, de jegyezd meg, a diktátorok mind elbuktak eddig". Bent a rendőrőrsön, ahova reggel hatkor bevitték, azt kérdezték a férfitól, hogy ki az pontosan, akit ő diktátornak nevezett.

Szerencsére aztán megszólalt az ügyészség is, amelyiknek az álláspontja szerint a férfi cselekménye "nem valósított meg bűncselekményt, mivel a bűncselekmény megvalósulásához az elkövetőnek valótlan tényt vagy valós tényt elferdítve kell állítania vagy híresztelnie nagy nyilvánosság előtt, amely alkalmas a védekezés eredményét hátrányosan befolyásolni. Az inkriminált Facebook-bejegyzés pedig ilyet nem tartalmaz."

Aztán eljött a szerda, és egy másik férfiért is hajnalban megállt két rendőrautó, mert úgy találták, durva dolog, ha valaki megírja, hogy szerinte az egyik kórházban mennyi ágyat szabadítottak fel a koronavírus elleni küzdelem hevében: „Gyulán is kiürítettek 1170 ágyat.” - konkrétan így hangzik a poszt, ami miatt házkutatást tartottak az egyik ellenzéki párthoz - a Momentum Mozgalomhoz - köthető személynél. A rendőrség szerint ez a mondattal „a veszélyhelyzetben veszélyeztette a védekezés hatékonyságát.” Szépen, ahogy kell, rabosították is az illetőt, majd négy órával később kiengedték. A gyulai rendőrkapitányságon tartott kihallgatáson megkérdezték, hogy tagja-e bármilyen pártnak vagy szervezetnek, de arról nem tájékoztatták, hogy pontosan miért indult vele szemben eljárás, feljelentette-e őt valaki a "rendkívül kemény" Facebook posztja miatt.

Ennél ez esetnél az eljárásnak nincs még vége, mivel a lefoglalt eszközöket a rendőrség még vizsgálja, de a meghurcolt férfit nem lepte meg a „politikai eljárás”: "Nem először történik velem ilyen" - nyilatkozta - "1987-ben egy páran nem a párt hivatalos március 15-i rendezvényére mentünk, hanem a Petőfi-szoborhoz. Pont ugyanígy vittek el utána bennünket a rendőrök. Azóta eltelt több mint 30 év, de úgy tűnik nem változott semmi. A nagyapám miatt a Rákosi-rendőrség tartott házkutatást, nálunk, nálunk a család ehhez hozzá van szokva."

Ide tartozik, hogy a magyar parlament március végén fogadta el az ún. felhatalmazási törvényt, ami szigorította a Büntető Törvénykönyvet a rémhírterjesztéssel kapcsolatban. És nem alaptalanok azok a vélemények, amelyek szerint ez a szabályozás a szólás- és sajtószabadság aránytalan korlátozásához vezethet. Ez a sokak által bírált magyar koronavírus-törvény az, amiről csütörtökön délelőtt vitáznak majd az Európai Parlamentben, amire Orbán Viktort is meghívta David Sassoli, az Európai Parlament elnöke. A magyar miniszterelnök MTI-hez eljuttatott közleménye szerint neki minden energiáját a járvány elleni védekezés köti le, ezért arra kérte Sassolit, biztosítsa a felszólalási lehetőséget Varga Judit igazságügyért és európai ügyekért felelős miniszternek. A Sassoli-kabinet által nyilvánosságra hozott levél szerint az állam és kormányfői szintű részvétel a megfelelő egy ilyen horderejű vitán. Ennek megfelelően nem szólalhat fel Varga a holnapi eseményen.

