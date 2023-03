Senkinek se kedvez annyira a szeptemberi választás, mint a Smernek

Csupán politikai félrevezetés Robert Fico (Smer-SD) felhívása Zuzana Čaputová államfőhöz, hogy nevezzen ki hivatalnokkormányt és támogassa a korábbi előrehozott választást – jelentette ki Juraj Hrabko publicista a TASR TV műsorában.

Szerinte a Smer-SD elnöke azt akarja elhitetni a választóival, hogy pártja minél korábbi választást akar és az államfő a felelős azért, hogy a megbízott kormány továbbra is a helyén marad. „De paradox módon senkinek sem kedvez annyira a szeptemberi választás, mint a Smer-SD-nek. A választók már valóban annyira frusztráltak lehetnek szeptemberre, hogy még nagyobb arányban fogják támogatni” – jelentette ki Hrabko.

Szerinte a kormány objektív okokból kifolyólag is nagyon bonyolult helyzetben van, de ha hároméves kormányzása alatt nem tudta meggyőzni a választókat, akkor a kampány alatti politikai rivalizálás közben már aligha lesz képes erre. „Minden a kormány nyakába szakad, azzal kiegészítve, hogy tulajdonképpen az államfő a fő felelős, mert lehetősége lett volna idejében hivatalnokkormányt kinevezni. Csak rossz és még rosszabb megoldás volt, és az államfő a még rosszabbat választotta” – állítja Hrabko.

Szerinte a kampány már meg is kezdődött, és annak örvén már a jövő évi államfőválasztáson induló lehetséges jelöltek is készülődnek. Az államfőnek fel kell mérnie a saját esélyeit és a lehetséges ellenfeleit is, és az alapján dönteni, hogy újra indul-e az elnöki posztért. „Az biztos, hogy az elnökválasztáson is lecsapódik majd mindaz, ami most zajlik” – figyelmeztetett a publicista.

A Hlas-SD számára szintén kihívást jelent, hogy Robert Fico milyen aktív. „Úgy tűnik, csak idő kérdése, mikor előzi meg Robert Fico Peter Pellegrinit, ha a Hlas-SD elnöke továbbra is ilyen passzív lesz” – állítja Hrabko.

A MiG-ek Ukrajnának való átadásával kapcsolatban úgy vélekedik, az a legkézenfekvőbb, ha a kormány magára vállalja a döntést. Az államfő vagy a képviselők az Alkotmánybírósághoz fordulhatnak, ha úgy vélik, hogy ez a lépés alkotmánysértő. Ugyanakkor megjegyezte, a vadászgépekért kapott jelentős anyagi ellentételezés miatt már nem arról kellene beszélni, hogy átadja vagy elajándékozza az ország a gépeket, hanem hogy eladja azokat.



