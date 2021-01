Serie A: A címvédő legyőzte a listavezetőt

A címvédő Juventus 3-1-es győzelmet aratott az éllovas AC Milan vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság szerdai, 16. fordulójának utolsó összecsapásán.

Fotó: AFP

A mérkőzés első húsz percében a Juventus volt kapura veszélyesebb, amit Federico Chiesa a 18. percben góllal koronázott meg. Az első félidő második felében a hazaiaknak volt több helyzete, Davide Calabria pedig a 41. percben egy gyors kontra végén kiegyenlített.

A fordulás után Chiesa másodszor is betalált, majd ugyan a Milannak is akadtak helyzetei, a csereként beállt amerikai Weston McKennie találata eldöntötte a három pont sorsát. Sikerével a Juventus hét pontra megközelítette riválisát úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.



Serie A, 16. forduló:

AC Milan-Juventus 1-3 (1-1)

SSC Napoli-Spezia 1-2 (0-0)

Atalanta-Parma 3-0 (1-0)

Bologna-Udinese 2-2 (2-1)

Crotone-AS Roma 1-3 (0-3)

SS Lazio-Fiorentina 2-1 (1-0)

Sampdoria-Internazionale 2-1 (2-0)

Sassuolo-Genoa 2-1 (0-0)

Torino-Verona 1-1 (0-0)

Cagliari-Benevento 1-2 (1-2)





A tabella:

1. AC Milan 16 35-19 37 pont

2. Internazionale 16 41-21 36

3. AS Roma 16 35-24 33

4. Juventus 15 32-15 30

5. Sassuolo 16 29-23 29

6. Napoli 15 32-15 28

7. Atalanta 15 36-21 28

8. Lazio 16 25-25 25

9. Verona 16 20-15 24

10. Benevento 16 19-26 21

11. Sampdoria 16 25-26 20

12. Bologna 16 23-29 17

13. Udinese 15 17-23 16

14. Fiorentina 16 17-23 15

15. Cagliari 16 23-33 14

16. Spezia 16 21-31 14

17. Torino 16 26-33 12

18. Parma 16 13-31 12

19. Genoa 16 16-30 11

20. Crotone 16 16-38 9



MTI