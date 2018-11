Serie A - Higuaín elnézést kért piros lapjáért

Az argentin támadó - aki a nyáron éppen a torinói együttestől került kölcsönbe a piros-feketékhez - a 82. percben, egy perccel a Juve második gólja után szabálytalankodott Mehdi Benatiával szemben, majd a szabadrúgást ítélő játékvezetőnél addig reklamált üvöltve, amíg gyors egymásutánban két sárga lapot nem kapott.

"Vállalom a felelősséget a tettemért, s természetesen remélem, hogy többé ilyen nem fordul elő" - mondta hétfőn a 30 éves csatár, aki az első félidőben, 0-1-nél büntetőt hibázott. - "Ez sajnos egy ilyen nap volt. Büntetőt rontottam, veszítettünk, mi pedig emberek vagyunk és nem robotok. Ugyanakkor nem akarom mentegetni magam."

Higuaínt Cristiano Ronaldo érkezése után adta kölcsönbe a Juventus a Milannak, s még a mostani nyilatkozatából is érezhető, hogy nem esett jól neki a kényszerű klubváltás:

"Nem én hoztam meg a döntést, hanem mások. Mindig kiadtam, magamból mindent Torinóban. Most viszont már Milánóban vagyok és jól érzem magam."

A játékost, aki a Juventusban két szezon alatt 105 mérkőzésen 55 gólt szerzett, volt csapattársai is próbálták nyugtatni, amikor pirosat kapott, így Cristiano Ronaldo is, akivel korábban a Real Madridban játszott együtt, ám ő mindenkit ingerülten ellökött magától. Hétfőn viszont tőlük is elnézést kért.

Az olasz bajnokságban a Juventus magabiztosan áll az élen, a második Napolit hat, míg az ötödik AC Milant 13 ponttal előzi meg.

MTI