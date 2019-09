Serie A - Inter-győzelem a milánói városi rangadón

A 224. Derby della Madonninán az Inter játszott fölényben, már az első félidőben is többször gólt szerezhetett volna, de kimaradtak a helyzetei vagy les miatt nem adták meg a gólt. A második félidő elején Marcelo Brozovic lövése nyomán talált utat a kapuba a megpattanó labda, a játékvezető először ezt is érvénytelenítette, a videovisszajátszás megtekintése után azonban gólt ítélt. Többet próbálkozott ezután a pályaválasztó Milan, de nem igazán volt elképzelése a vendégkapu előtt. Ráadásul Romelu Lukaku a 78. percben szép fejesgólt szerzett, ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés.

A városi párharc az utóbbi időszakban az Inter fölényét hozza: a kék-feketék a Milan elleni bajnoki mérkőzéseken hét mérkőzés óta veretlenek.

A vörös-feketék 2017 decemberében kupameccsen legyőzték az Intert, de 2012 óta - minden sorozatot figyelembe véve - hat döntetlen és kilenc vereség mellett csak három győzelmük van a városi rivális ellen. Az összesített mérleg is Inter-fölényt mutat: a kék-feketék 81 győzelmet és 67 döntetlent értek el úgy, hogy 76 alkalommal kaptak ki.



Serie A, 4. forduló:

AC Milan-Internazionale 0-2 (0-0)

Udinese-Brescia 0-1 (0-0)

Juventus-Hellas Verona 2-1 (1-1)

pénteken játszották:

Cagliari-Genoa 3-1 (0-0)

vasárnap játsszák:

Sassuolo-SPAL 12.30

Bologna-AS Roma 15.00

Lecce-Napoli 15.00

Sampdoria-Torino 15.00

Atalanta-Fiorentina 18.00

Lazio-Parma 20.45



A tabella:

1. Internazionale 4 9-1 12

2. Juventus 4 7-4 10

3. Bologna 3 6-4 7

4. SSC Napoli 3 9-7 6

5. Cagliari 4 7-5 6

6. Atalanta 3 7-6 6

7. Torino 3 6-5 6

8. Brescia 4 5-5 6

9. AC Milan 4 2-3 6

10. AS Roma 3 8-6 5

11. SS Lazio 3 5-3 4

12. Hellas Verona 4 3-4 4

13. Genoa 4 7-9 4

14. Sassuolo 3 7-7 3

15. Parma 3 4-5 3

16. SPAL 3 4-5 3

17 Lecce 3 2-6 3

18. Udinese 4 2-5 3

19. Fiorentina 3 4-6 1

20. Sampdoria 3 1-9 0



MTI