Serie A: A Juventus nagy csatában legyőzte a bajnokot

Az 55. perctől emberhátrányban játszó Juventus izgalmas csatában 3-2-re legyőzte a bajnoki címét már korábban bebiztosító vendég Internazionalét az olasz labdarúgó Serie A 37. fordulójának szombati játéknapján, így a torinói együttesnek maradt esélye a dobogóra és elcsípni a Bajnokok Ligája-indulást.

Fotó: AFP

A Derby d'Italián Cristiano Ronaldo szerzett vezetést a 24. percben, miután kihagyta a büntetőt, de a kipattanóból nem hibázott. A rivális Romelu Lukaku révén 11-esből egyenlített a 35. percben, de még a szünet előtt Juan Cuadrado is betalált, így a hazaiak vonultak el előnnyel pihenőre.

A folytatásban emberhátrányba került a Juventus, Rodrigo Bentancur megkapta második sárga lapját is. Őrült hajrába kezdett az Inter, és a 85. percben egy öngóllal egyenlített, a labda Giorgio Chielliniről került saját kapujába. Azonban ettől nem tört meg a házigazda, az újabb megítélt büntetőt a 88. percben Cuadrado vágta a hálóba, így sikerült begyűjteni a rendkívül fontos három pontot. A 92. percben az Intertől Marcelo Brozovic is a kiállítás sorsára jutott.



Serie A, 37. forduló:

AS Roma-Lazio 2-0 (1-0)

Juventus-Internazionale 3-2 (2-1)

Genoa-Atalanta 3-4 (0-3)

Spezia-Torino 4-1 (2-0)

vasárnap játsszák:

Fiorentina-Napoli 12.30

Benevento-Crotone 15.00

Udinese-Sampdoria 15.00

Parma-Sassuolo 18.00

AC Milan-Cagliari 20.45

hétfőn játsszák:

Hellas Verona-Bologna 20.45



A tabella:

1. Internazionale 37 84-34 88 pont - már bajnok

2. Atalanta 37 90-45 78

3. AC Milan 36 72-41 75

4. Juventus 37 73-37 75

5. SSC Napoli 36 83-40 73

6. Lazio 36 61-53 67

7. AS Roma 37 66-56 61

8. Sassuolo 36 59-55 56

9. Sampdoria 36 48-54 46

10. Hellas Verona 36 43-45 43

11. Bologna 36 48-59 40

12. Udinese 36 41-52 40

13. Fiorentina 36 47-57 39

14. Genoa 37 46-58 39

15. Spezia 37 50-70 38

16. Cagliari 36 43-58 36

17. Torino 36 49-68 35

18. Benevento 36 38-73 31

19. Crotone 36 44-91 21 - már kiesett

20. Parma 36 38-77 20 - már kiesett



MTI