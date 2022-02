Serie A - A Milan átvette a vezetést, döntetlen a vasárnap esti rangadón (Videók)

Döntetlent hozott a házigazda Atalanta és a Juventus vasárnap esti rangadója az olasz labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában.

Fotó: AP/TASR

A hazaiak szerezték meg a vezetést az ukrán Ruszlan Malinovszki 76. percben szerzett bombagóljával, de a Juve a ráadásban, Danilo 91. percben fejelt találatával ki tudott egyenlíteni.

Az Atalanta négy mérkőzés óta nyeretlen a Serie A-ban, a torinóiak viszont sorozatban 11. bajnokijukon maradtak veretlenek.

Rafael Leao góljával az AC Milan hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Sampdoriát. Sikerükkel a milánói piros-feketék a városi rivális Internazionalét megelőzve a tabella élére ugrottak.

Az AS Roma a 93. percben szerzett góllal ért el 2-2-es döntetlent. Jose Mourinho együttese az első félidőben is a ráadásban volt eredményes, azzal viszont még vezetéshez jutott, a fordulás után azonban Chris Smalling öngóljával egyenlített a házigazda, majd Hamed Junior Traore révén a vezetést is átvette. A fővárosiak számára Gian Marco Ferrari 78. percben történt kiállítása kínált nagy esélyt, mellyel Bryan Cristante fejesének köszönhetően élni is tudtak.

Serie A, 25. forduló:

Atalanta-Juventus 1-1 (0-0)

g.: 76. Malinovskij - 90.+1 Danilo

Sassuolo-AS Roma 2-2 (0-1)

g.: 47. Patrício (öngól), 73. Traore – 45.+1 Abraham (11-esből), 90.+4 Cristante

Empoli-Cagliari 1-1 (1-0)

g.: 38. Pinamonti - 84. Pavoletti

Genoa-Salernitana 1-1 (1-1)

g.: 33. Destro – 45.+2 Bonazzoli

Hellas Verona-Udinese 4-0 (2-0)

g.: 2. Depaoli, 31. Barák, 67. Caprari, 84. Tameze

AC Milan-Sampdoria 1-0 (1-0)

g.: 7. Leao

szombaton játszották:

Torino-Venezia 1-2 (1-1)

SSC Napoli-Internazionale 1-1 (1-0)

SS Lazio-Bologna 3-0 (1-0)

hétfőn játsszák:

Spezia-Fiorentina 20.45

Az állás: 1. AC Milan 25 50-26 55 pont 2. Internazionale 24 55-20 54 3. SSC Napoli 25 46-17 53 4. Juventus 25 37-22 46 5. Atalanta 24 46-29 44 6. Lazio 25 52-39 42 7. AS Roma 25 42-32 40 8. Fiorentina 23 41-33 36 9. Hellas Verona 25 47-40 36 10. Torino 24 31-25 32 11. Empoli 25 38-48 31 12. Sassuolo 25 41-44 30 13. Bologna 24 29-40 28 14. Udinese 24 33-40 27 15. Spezia 24 26-44 26 16. Sampdoria 25 33-42 23 17. Cagliari 25 25-46 21 18. Venezia 24 22-43 21 19. Genoa 25 21-46 15 20. Salernitana 24 17-56 12

(MTI)