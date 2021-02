Serie A - A milánói derbin az első hely a tét

Vasárnap a milánói csapatok, azaz az AC Milan és az Internazionale csúcsrangadóján az a kérdés, melyik együttes lesz az éllovas az olasz labdarúgó-bajnokság 23. fordulója után.

Több szempontból is a kék-feketék várják kedvezőbb előjelekkel a városi derbit. Egyrészt egypontos előnyüknek köszönhetően a döntetlennel ők maradnának az élen, másrészt pedig a formájuk is sokkal meggyőzőbb, ugyanis hat kör óta veretlenek, ráadásul ebben a sorozatban olyan rangadók szerepeltek, mint az AS Roma, a Juventus, a Fiorentina, vagy éppen a Lazio elleni összecsapás. Ezzel szemben a remekül rajtoló piros-feketék az utóbbi hetekben visszaestek, legutóbbi négy találkozójukból kettőt elvesztettek, múlt hétvégén ráadásul a középmezőny alsó feléhez tartozó Spezia otthonában maradtak alul.

A két gárda ebben az idényben már harmadszor csap össze egymással: amíg október közepén a Milan 2-1-re diadalmaskodott vendégként, addig január végén az Olasz Kupában már az Inter kerekedett felül.

Az üldözők közül a hatodik Atalanta az ötödik Napolit fogadja. Mindkét gárda tíz ponttal van lemaradva az Intertől, így a vesztes jószerivel végleg lemondhat a scudetto megszerzéséről. A harmadik Romára és a negyedik Juventusra ugyanakkor könnyűnek ígérkező mérkőzés vár: a fővárosiak a Benevento vendégei lesznek, míg a sorozatban kilencszer bajnok torinóiak a sereghajtó Crotone ellen javíthatnak hazai pályán a portói BL-nyolcaddöntős kudarcot követően. A szintén tízpontos hátrányban lévő, hetedik Lazióra egy fokkal nehezebb rivális vár a Sampdoria révén.

Balogh Botond csapata, az utolsó előtti Parma az Udinese ellen próbál kijönni a mély hullámvölgyből, miután 13 forduló óta nyeretlen és sorozatban négy vereséget szenvedett.

Serie A, 23. forduló:

péntek:

Fiorentina-Spezia 18.30

Cagliari-Torino 20.45

szombat:

SS Lazio-Sampdoria 15.00

Genoa-Hellas Verona 18.00

Sassuolo-Bologna 20.45

vasárnap:

Parma-Udinese 12.30

AC Milan-Internazionale 15.00

Atalanta-SSC Napoli 18.00

Benevento-AS Roma 20.45

hétfő:

Juventus-Crotone 20.45

A tabella:

1. Internazionale 22 54-24 50 pont

2. AC Milan 22 45-25 49

3. AS Roma 22 47-35 43

4. Juventus 21 41-19 42

5. SSC Napoli 21 45-21 40

6. Atalanta 22 49-29 40

7. SS Lazio 22 37-30 40

8. Sassuolo 22 36-33 34

9. Hellas Verona 22 28-24 33

10. Sampdoria 22 33-33 30

11. Genoa 22 24-31 25

12. Bologna 22 29-36 24

13. Spezia 22 30-38 24

14. Udinese 22 23-31 24

15. Benevento 22 25-42 24

16. Fiorentina 22 22-35 22

17. Torino 22 32-41 17

18. Cagliari 22 24-40 15

19. Parma 22 15-43 13

20. Crotone 22 23-52 12

(MTI)