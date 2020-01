Serie A - Vendégként nyert a Verona

A vendégek a 14. percben gól-, majd a 39. percben emberelőnybe is kerültek, győzelmüket a 85. percben biztosították be második találatukkal.



Serie A, 18. forduló:

SPAL-Verona 0-2 (0-1)

korábban:

Brescia-Lazio 1-2 (1-1)

később:

Genoa-Sassuolo 18.00

AS Roma-Torino 20.45

hétfőn játsszák:

Bologna-Fiorentina 12.30

Atalanta-Parma 15.00

Juventus-Cagliari 15.00

AC Milan-Sampdoria 15.00

Lecce-Udinese 18.00

Napoli-Internazionale 20.45

MTI