Serie A: A Venezia 19 év után visszajutott az élvonalba

A Venezia FC 19 év után visszajutott az olasz labdarúgó-bajnokság élvonalába.

A velencei együttes vasárnap 1-0-ra megnyerte az AS Cittadella otthonában az osztályozó döntőjének első mérkőzését. A csütörtök esti visszavágón a vendégek szereztek vezetést, ráadásul a Venezia a 35. percben emberhátrányba került, mivel Pasquale Mazzocchi egy percen belül két sárga lapot kapott. Végül Riccardo Bocalon a 94. percben kiegyenlített, és az 1-1-es végeredmény a házigazdáknak kedvezett.

Az 1907-ben alapított, és többször újjászervezett klub korábban 13 szezont töltött az élvonalban, ahonnan legutóbb 2002-ben esett ki. Azóta többször is csődbe ment, és megjárta a negyedosztályt is, 2015 szeptemberében azonban egy amerikai befektetői csoport kezébe került. Az új tulajdonos, Duncan Niederauer, a New York-i tőzsde volt vezérigazgatója ismét felvirágoztatta a csapatot, amely Paolo Zanetti vezetőedző irányításával, döntő többségében helyi kötődésű játékosokkal visszakerült a Serie A-ba.

Korábban az Empoli és a Salernitana biztosította feljutását az élvonalba, ahonnan a Parma, a Benevento és a Crotone esett ki.



(MTI)