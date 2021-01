Shakira eladta zenéje jogait

Shakira több millió dollárért eladta zenéje jogait a Hipgnosis Songs Fund nevű brit vállalatnak.

Minden idők legtöbb lemezt eladott latin-amerikai előadónője 80 millió korongot forgalmazott világszerte. 145 dala között olyan slágerek szerepelnek, mint a Hips Don't Lie, a Whenever, Wherever és a She Wolf.

A Hipgnosis Songs Fund az elmúlt években megszerezte Bob Dylan, Nile Rodgers, Blondie, Barry Manilow és Neil Young zenéjének jogait is. A cég nem árulta el az alku részleteit, de általában 15 évnyi jogdíjnak megfelelő összeget fizet ki előre egy-egy előadónak.

Adókedvezménnyel sokan "25 évnyi összegnek megfelelő pénzt kapnak egycsapásra"

- mondta Merck Mercuriadis, a cég alapítója tavaly egy korábbi üzlettel kapcsolatban a BBC-nek.

A művészek ezzel azonnal anyagi biztonságot teremtenek, a Hignosis pedig örökké birtokolni fogja a jogokat, új bevételi forrásokat kialakítva a zene számára például filmes és televíziós licencekkel, új termékek piacra dobásával.

A három Grammy-díjat és 12 Latin Grammy-díjat nyert Shakira 1991-ben, 13 évesen adta ki első lemezét. Első angol nyelvű lemezét, a Laundry Service című albumot 13 millióan vásárolták meg 2001-ben.

Shakira volt a 2020-as Super Bowl félidejének fő előadója Jennifer Lopez mellett. A show tovább növelte a zenéje iránti érdeklődést és az értékét a befektetők számára.

