SHMÚ: Kedd estétől viharok várhatók főként Közép- és Kelet-Szlovákiában

Kedd estétől viharok várhatók főként Közép- és Kelet-Szlovákiában. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) ezért elsőfokú figyelmeztetést adott ki, amelyről a honlapján tájékoztatott.

-illusztráció- (Fotó: Unsplash)

A figyelmeztetések előzetesen 20:00 órától vannak érvényben. Trencsén és Zsolna megye egyes járásaiban már egy órával korábban. Egész Eperjes, Kassa és Zsolna megyére érvényesek, továbbá Besztercebánya és Trencsén megye legtöbb járására. A legnagyobb részük szerda (augusztus 23.) 4:00 óráig van érvényben.

Az SHMÚ szerint a viharokat heves esőzések kísérhetik, amelyek során fél óra alatt akár 20-30 milliméternyi csapadék is leeshet. A széllökések sebessége 65 és 85 km/óra között alakul, és jégeső is lehet.

Kedden, 18:00 óráig a hőség miatt kiadott figyelmeztetés is érvényben van. Közép-Szlovákia egy részén és nyugaton a hőmérséklet a 35-36 fokot is elérheti.

Pozsonyban a talajközeli ózon miatt is figyelmeztetést adtak ki.

