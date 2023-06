SHMÚ: A következő napokban is viharokkal kell számolni szerte az országban

Országszerte viharok várhatók a következő napokban, figyelmeztetett honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ), és elsőfokú figyelmeztetést adott ki.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Az intézet tájékoztatása szerint heves vihar, rövid, ám kiadós eső, illetve tartós esőzés is lehetséges az ország különböző részein. Előfordulhat, hogy fél óra leforgása alatt akár 20-30 milliméternyi csapadék is lezúdul, emellett 65-75 km/órás széllökések lehetségesek, jégeső is várható.

„Egyes területeken 24 óra alatt 35-50 milliméternyi csapadék is eshet”

– közölte az intézet.

A figyelmeztetés egészen szombaton (június 10.) éjfélig érvényben marad.

