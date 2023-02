Sikerélménye lehet az oroszoknak, közben meg csak pazarolják a rakétáikat a csodafegyvernek hitt csalikra (VIDEÓ)

Megsemmisített az orosz hadsereg két amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetőt a donyecki régióban lévő Kramatorszk város térségében - jelentette be Igor Konasenkov altábornagy kedden. Az orosz védelmi minisztérium szóvivője ilyen vagy hasonló "sikerről" már több ízben is beszámolt, közben könnyen lehet, hogy most is csak a csehek csaliját lőtték szét.