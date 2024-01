Sikeres drogakció: pervitin és marihuána lefoglalva, több személy bilincsben

Sikeres drogakciót hajtott végre a rendőrség múlt héten csütörtökön, amelyet követően több személy is bilincsben végezte.

Fotók: Rendőrség (Facebook) - további képekért kattints!

A rendőrök a nap folyamán két akciót is végrehajtottak a Rimaszombati járásban. A házkutatások során több személyt őrizetbe vettek, valamint gyanús anyagokat is lefoglaltak, amiket laborvizsgálatra küldtek. A TV JOJ szerint ennek eredménye azt mutatta, hogy marihuánáról és pervitinről van szó. A rendőrök egyéb más dolgokat, kerékpárokat, szerszámokat, illetve laptopokat is lefoglaltak – ezeket minden bizonnyal lopták a gyanúsítottak.

A rendőrség öt személy, egy 40, egy 32 és egy 33 éves nő, valamint egy 38 és egy 37 éves férfi ellen indított eljárást. A nyomozó indítványozta a vizsgálati fogságba helyezésüket.



