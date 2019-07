Sikeres volt az I. medvei nyári tábor

MEDVE - A csilizközi településen az önkormányzat és a helyi szervezetek szervezésében 2019. július 8-12. közt első alkalommal és teltházzal rendezték meg az elsősorban alapiskolás korosztályt megcélzó, a régi korokat felidéző ott alvási lehetőséget is biztosító nyári tábor.

A tábor nemcsak a teltház miatt volt siker, hanem azért is, mert a táborlakók mellett a lebonyolításban sok segítséget nyújtó falubelieket is sikerült közelebb hoznia egymáshoz. Elmondható, hogy a tábor a faluban először korosztályokon átívelő együttműködést, finomra hangolt, leosztott munkát tett lehetővé, hiszen a szervezésben és lebonyolításában a település minden, a legtöbbször az elmúlt néhány hónapban életrehívott szervezete kivette a részét. Így például az ifjúsági szervezet a tábor lebonyolításában, a csapatok vezetésében vett részt, a nyugdíjas szervezet segített az ebéd készítésben és osztásban, valamint az éjjeli tábor felügyeletben. A vadászok szintén egy finom vacsorával és a keddi programokkal segítették a tábort, de, az aktív korúak és a szervezeteken kívül állók, helyi vállalkozók és a szülők is önzetlenül és rendszeresen támogatták a tábort valamivel.

A tábor hangulata a korabeli úttörő táborokra emlékeztetett sokakat, hiszen a gyerekek éjjel katonai sátorban alhattak, reggel némi tornával indítottak, és éjjel a tábortűz körül gyűltek össze, sütögettek.

A hétfő délelőtti regisztrációt követően a délután ismerkedés a csapatépítés jegyében telt. Ekkor a mélyebb ismerkedésen kívül a csapatok, szintén a csapatépítést szolgálva közösen elkészítették a csapatzászlóikat és megkomponálták a csapatindulójukat is. Az est folyamán a tábortűz is meggyulladt, és önfeledt beszélgetések vehették kezdetét a tűz mellett.

A keddi nap a felfedezésről szólt. A reggeli után nem sokkal a Medvei Vadásztársaság szervezésében a táborozók részt vehettek egy erdei túrán, ahol a vadászoktól számtalan érdekességet tudhattak meg az erdei vadakról, azok etetéséről, és úgy összesítve a vadászok munkájáról is. A keddi nap délutánján a fárasztó erdőjárás után egy kicsit pihentetőbb program következett, ahol a túrázásban elfáradt táborozók kipróbálhatták kézügyességüket a kézműves foglalkozás keretén belül.

A szerdán rendőrségi kutyabemutatóval indultak a programok. A kutyabemutató alatt a résztvevők nemcsak pusztán a kutyák képzettségét láthatták, de a rendőrök beszéltek arról is, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni egy kutyának ahhoz, hogy rendőrkutya lehessen, és szintén beszámolót kaptak arról is, hogy milyen kutya mire alkalmas. A bemutató során őrző-védő és drogkereső kutya is bemutatásra került.

A bemutató után a tábor résztvevői ismét egy felfedező túrára indultak, ahol is egy elrejtett kincset kellett megtalálniuk a nyomokat követve.

A szerdai nap délutánján a táborozók és kísérőik a nagymegyeri termálfürdőben tettek látogatást, ahol az egész délután során lehetőségük volt a pancsikolásra.

A nap zárása a táncház volt, ahol az érdeklődők számára lehetőség nyílott elsajátítani néhány lépést a különböző népi táncmozdulatokból.

A csütörtöki napon sem volt hiány a mozgásból. A reggel ismét kutyás bemutatóval indult, de immáron a hangsúly elsősorban a kutya kiképzésének menetén volt. A nézők nemcsak a kutyák ügyességét láthatták, hanem azt is, hogy miként lehet megtanítani bizonyos cselekvésekre a kutyát - legyen az akár jutalomfalattal, akár labdával. A jelenlévők akár kérdéseket is tehettek fel a saját kutyájuk taníthatóságával kapcsolatban, illetve a végén lehetőségük volt a bemutatott kutyusok megsimogatására is.

A kutyabemutató után biciklitúra következett, ahol a gyerkőcök korosztályának figyelembevételével, különböző hosszúságú utakra indultak el túrázni a táborlakók.

A legnagyobb sikerű rendezvény a csütörtök délutáni motorcsónakázás volt, mely szintén a községben bejegyzett motorcsónakos szervezet támogatásával jött létre, ahol a táborozókat hosszabb-rövidebb körökre vitték a Duna mellék- és fő ágán egyaránt. A motorcsónakázás végén a bátrabb táborozóknak egy kisebb motoros gumicsónakot is lehetőségük volt vezetni, mely a Formula Future elnevezésű nemzetközi ifjúsági motorcsónakversenyek hivatalos versenycsónakja volt.

A nap vége ügyességi versenyekkel zárult, melyekkel a csapatok még nagyban fordíthattak az addig összegyűjtött pontjaikon és ezáltal a helyezésükön. A nap zárásaként a csapatok a Ki mit tud?-on előadták produkcióikat, majd a tábortűz körül sütögetés kezdődött.

Ezzel még nem ért véget a tábor, hisz a pénteki nap délelőttjén még további ügyességi versenyekben mérhették össze képességeiket a csapattagok. A nap és ezzel a tábor utolsó rendezvénye a kiértékelés volt, ahol minden résztvevő megkapta az oklevelét, majd a pontok alapján minden csapat és minden résztvevő átvehette a díjait is.

A szervezők örülnek, hogy ilyen nagy létszámú tábort sikerült már első alkalommal is megszervezniük, bíznak benne, hogy mindenki jól érezte magát, és várnak mindenkit szeretettel jövőre is a II. medvei nyári táboron, valamint köszönik mindenkinek a munkáját és támogatását, aki segítette valamivel a tábor létrejöttét és lebonyolítását!



Csicsay Imre/MeFiK