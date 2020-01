Sikeresen indult a 2020-as versenyszezon a bősi Kyokushin Karate Oyama Dojo számára

Az ünnepélyes megnyitón 25 klub 237 versenyzője sorakozott fel. Ezután kezdetét vették a küzdemek (kumite). A bősi Kyokushin Karate Oyama Dojo klub 9 karatékát nevezett erre a versenyre. A klub vezetője főképp a kezdő karatékáknak adott lehetőséget a bemutatkozásra és tapasztalatszerzésre, de természetesen helyet kapott a csapatban a klub két válogatott versenyzője is.

Jančovič Laura (12 éves) a csapat legtapasztaltabb versenyzője ebben az évben már a serdülők kategóriájában lépett tatamira. Két győztes küzdelem után aranyéremmel zárta a versenyt.

Jančovič Linda (8 éves) egy korkategóriával feljebb indult, a 10-11 éves lányok között. Neki négy küzdeme volt, amelyikből hármat fejrúgásokkal, egyet pedig bírói döntéssel nyert. Megérdemelten állhatott a dobogó legfelső fokára.

A kezdő versenyzők is szépen helytálltak: Csicsay Róbert (8 éves) és Petrik Dorka (8 éves) három küzdelem után az első helyen végeztek. Czakó Liliana (9 éves) is háromszor küzdött, csak klubtársa tudta legyőzni, így Lili a második helyen zárta a versenyt. Szepesi Márió (6 éves) a legkisebb kor- és súlykategóriában indult élete első versenyén. Egy győzelem és egy vereség után a dogobó második fokára állhatott fel. Baranyai Dorina (8 éves) szintén ezen a versenyen debütált. Neki négy ellenfele volt, két győztes és két vesztes küzdelem után a harmadik helyen végzett. Janočko Emília (8 éves) is kétszer küzdött, egy győzelmet tudott kiharconli, így ezüstérmet szerzett. Testvrére Janočko Júlia (6 éves) szintén először indult versenyen, ő most a negyedik helyen végzett.

A klub 4 aranyéremmel, 3 ezüstéremmel és 1 bronzéremmel zárta a versenyt.



(para)