Sikerült! A hodosi lányok elérték a céljukat, 36 órán át jógáztak a levegőben

Nemrégiben bemutattuk a hodosi AyFly jógás lányokat. Ahogy már akkor is említettük, a hölgyek egy egészen különleges rekordkísérletre készültek, melyet a hétvégén (december 11-12.) meg is valósítottak.

Az AyFly jóga csapat felvételei - Továbbiakért kattints!

A tervük az volt, hogy 36 órán át megszakítás nélkül AyFly jógáznak, ezzel beírva magukat a rekordok könyvébe.

Balódi B. Nikoleta vezetésével összesen 30-an vágtak bele a kísérletbe. A legfiatalabb résztvevő tornászlány 10 éves volt, a legidősebb pedig 46.

„Mérhetetlenül hálás vagyok a kitartásukért, az odaadásukért és a szeretetükért, egy szóval mindenért! El sem tudják képzelni, mennyit jelent nekem mindegyikük! Büszkeség tölt el, ha arra gondolok, mi mindent sikerült már együtt, egy nagy családként elérnünk, és nagyon remélem, hogy sok hasonlóban lesz még részünk. Nekem ők a támaszom, nélkülük nem sikerült volna a rekord megdöntése sem. Hiszen én megálmodhatok dolgokat, de csakis együtt vagyunk képesek elérni azokat” – fejezte ki örömét Nikoleta.

A rekordot Igor Svítok, Szlovákia rekordkísérleteinek hivatalos felügyelője jelenlétében kezdték szombat (december 11.) reggel hat órakor. Mindenkinek 30 perces blokkja volt, de már az előző tornász utolsó két percében csatlakozott a következő, hogy ne szakadjon meg a folyamatosság. Így ment ez egészen vasárnap (december 12.) este hat óráig.

„Számomra a legnehezebb az alvás mellőzése volt, ugyanis a 36 órából 35-öt alvás nélkül töltöttem, felügyelve a papírmunkát, és azt is, hogy a lista szerint mindenki érjen be időben a saját blokkjára. Az egy óra pihenés is úgy jött össze, hogy 15 percekre lehunytam a szemem, de mielőtt jött volna a következő tornázó, már fent is voltam. Mondhatni a saját rekordomat is megdöntöttem, mert eddig még nem voltam ennyi ideig ébren. A testem már érezte ezt, de nem engedtem, hogy eluralkodjon rajtam a fáradtság, hiszen tudtam, hogy a lányoknak szükségük van rám” – mondta Niki.

A kísérlet első és utolsó fél óráját egyaránt a csapat vezetője jógázta végig. A 36. óra utolsó perceiben az összes lány felsorakozott mögötte és együtt számoltak vissza. Mikor letelt az utolsó másodperc is, mind Niki nyakába borultak és együtt örültek a sikerüknek.

„Ott, a kör közepén állva, hihetetlen érzések kavarogtak bennem. Napi szinten rengeteget kapok tőlük és ez nekem mérhetetlenül sokat jelent. Szerencsésnek érzem magam, hogy a sors összehozott minket” – tette hozzá a jógaoktató.

Igor Svítok végül minden lánynak átadta a rekor teljesítését jelképező medált, illetve egy névre szóló oklevelet is kaptak.

Ezúton is gratulálunk az AyFly jóga csapatának!

(SzC)