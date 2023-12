Sikerült kiharcolni, hogy a Slovnaft orosz nyersanyagból készített gázolajjal láthassa el Csehországot

Az Európai Unió Tanácsa a Ukrajna elleni orosz háborúra tekintettel hétfőn elfogadta a gazdasági korlátozó intézkedéseket is tartalmazó 12. szankciós csomagját, és ennek részeként jóváhagyták azt a kivételt, hogy a Slovnaft jövőre is exportálhat orosz olajtermékeket Csehországba.

Illusztráció (Fotó: TASR)

Mint ismeretes, 2022 májusában megállapodás született az európai uniós tagállamok között az orosz olaj unióba tartó exportjának betiltásáról, hogy az EU ezzel a lehető legnagyobb nyomást gyakorolja Moszkvára az Ukrajna elleni háborújának befejezése érdekében. Ugyanakkor a csővezetéken szállított nyersolajra a tilalom nem terjedt ki, azaz a Druzsba vezetéken szabadon érkezhet az olaj, ám az abból készített termékek reexportjára vonatkoztak bizonyos korlátozások. Ez alapján a Slovnaft finomító 2023. februárjáig korlátozás nélkül exportálhatta az olajtermékeket az összes uniós országba, ezt követően meg a hazai piacon kívül egyedül csupán Csehországba - illetve Ukrajnába - szállíthatott termékeket, azt is egészen 2023 decemberéig. Így eredetileg arra kellett felkészülni, hogy 8 plusz 10 hónap elteltével a pozsonyi finomító kénytelen lesz kizárólag nem orosz nyersanyagot feldolgozni.

A Slovnaft számára ez az idő azonban nem volt elég ahhoz, hogy átálljon az új technológiára, mert a keletről érkező kőolajnak még mindig vagy 70 százalékos a részesedése a gyártási folyamatban. Így aztán Szlovákia és Csehország kérte a mentesség meghosszabbítását, amelyet most az EU jóváhagyott. Ennek alapján a szlovák finomító még egy évig, azaz 2024. december 5-ig szállíthat a nyugati szomszédunkba olyan termékeket, amit orosz alapanyagból készítenek.

Ha ezt a mentességet nem sikerült volna kiharcolni, az nagy gondot okozott volna az óriáscégnek, mert a vállalat erősen exportorientált, a termelésének több mint 60 százalékát külföldi piacokra szánja. Egy ilyen helyzet Csehországnak is problémát jelentett volna, mert minden ötödik liter gázolajat a Slovnafttól vásárolják.

Közben kedden a parlament elfogadta a konszolidációs törvénycsomagot is, ami szintén érinti a Slovnaftot. A kormány a korábbi kabinethez hasonlóan szeretné megcsapolni a finomító nyereségét. A szolidaritási hozzájárulást még Igor Matovič volt pénzügyminiszter vezette be, és ez elnyerhette Robert Fico kormánya tetszését, mert a mostani garnitúra sem mond le erről a bevételi forrásról. Jövőre ez az illeték közel 180 millió eurót hozhat az államkasszába, és a cég számára ez azt jelenti, hogy majd be kell fizetnie a 70 százalékát a 2018-2021-es évekhez képest megtermelt többletnyereségnek.

(sp)