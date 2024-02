Šimečka szerint Pavol Gašpar kinevezése nem más, mint annak a jele, hogy a SIS a bosszú eszköze lesz

Pavol Gašpar jelölése a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatói posztjára annak a jele, hogy a szolgálat megszűnik olyan intézményként létezni, amelynek a biztonságunkat kellene védenie, és a lakosok érdekében kellene dolgoznia, ehelyett Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök bosszúállásának eszközévé válik – jelentette ki Michal Šimečka, a PS elnöke. A pártelnök szerint ez a jelölés azonos szintű azzal, mint amikor Ivan Lexát jelölte a posztra Vladimír Mečiar kormánya.

„Olyan személyt jelölt a kormány, akinek kapcsolatai vannak a nyitrai oligarchákkal és a Smer körüli klánnal. Egyértelműen a bosszú motiválja, ő maga mondta azon abban a hírhedt hétvégi házban, azon a beszélgetésen, hogy 110 százalékban kell bosszút állni. Ugyanakkor nincs meg semmilyen szakmai kompetenciája a titkosszolgálat vezetésére, nincs tapasztalata a titkosszolgálati tevékenységgel kapcsolatban" - mondta Šimečka, emlékeztetve arra, hogy Gašpar ellen büntetőeljárás indult.

Gašpar vezetése alatt a SIS elveszítené hitelét a lakosság és a külföldi partnerek körében is, és elszigetelődne, ami a PS vezetője szerint aláássa Szlovákia biztonsági érdekeit. Šimečka úgy véli, ebből is látszik, mire készül Fico. „Nem törődik az emberekkel, nem érdekli az ország, csak a személyes bosszú hajtja, és ez a jelölés is ezt erősítette meg" - mondta.

Tomáš Valášek (PS), a katonai hírszerzés tevékenységét ellenőrző parlamenti bizottság elnöke hozzátette, a jelenlegi parlamenti ülés napirendjén szerepel a PS törvényjavaslata, amely szerint a SIS vezetőjelöltjének nyilvános meghallgatáson kellene részt vennie.

