Šimkovičová is megünnepelte „az Első Cseh-Szlovák Köztársaság megalakulásának kulturális ünnepét” - kész röhej!

Martina Šimkovičová a Szlovák Köztársaság kulturális minisztere levélben köszöntötte cseh kollégáját Csehszlovákia megalakulásának 105. évfordulója alkalmából. Sokak szerint bár inkább ne tette volna.

Fotó: TASR

Levélben köszöntötte, saját szavai szerint „üzenetet” küldött cseh kollégájának Martin Baxának Martina Šimkovičová, a frissen kinevezett szlovák kulturális miniszter Csehszlovákia megalakulásának alkalmából. Sokak szerint bár ne tette volna, mert a levél tele volt helyesírási hibával és értelmezhetetlen mondatokkal.

Az Első Cseh-Szlovák Köztársaság, nemzeteink közepén

Šimkovičová rögtön az 1918-ban megalakult ország nevét elrontotta vagy szándékosan elferdítette.

Csehszlovák Köztársaság helyett ugyanis Első Cseh-Szlovák Köztársaságot írt, szerinte ez az államalakulat jött létre 1918. október 28-án. Az ország megalakulását ráadásul „kulturális ünnepnek” nevezi, nem politikai eseménynek.

A miniszter asszony azonban nem érte be ennyivel, megemlékezett Csehszlovákia első elnökéről, Tomáš Garrigue Masarykról is. Elmondta róla, hogy

Masaryk nem véletlenül született cseh anyától és szlovák apától „nemzeteink közepén, Hodonín városában”, és ráadásul az apja nevét magyar helyesírással, Jozef Maszáriknak írta.

Šimkovičová nagyra értékeli Csehszlovákia első elnökét, amit megpróbált azzal is kimutatni, hogy Masarykot egyfajta példaképének tekinti. Legalábbis ez olvasható ki abból a mondatából, amelyben azt írja, hogy „világos víziója van”, amely „jelentős módon kapcsolódik Tomáš G. Masaryk személyiségéhez”.

Ráadásul megígéri, hogyha lehetőséget kap, akkor ezt a víziót bemutatja Csehországban is, feltéve, ha ennek „megfelelő támogatottságot szerez” a saját minisztériumában.

A miniszter államközi kommunikációt indított

Šimkovičová láthatóan nem szégyenli levelét, mivel azt nyilvánosságra hozta a közösségi médiában. Mint írja, ezzel a levéllel „megkezdte az államközi kommunikációt” a cseh kulturális miniszterrel, majd hozzáteszi, hogy a levelet a miniszter úr beleegyezésével nyilvánosságra hozza. A miniszter válaszáról egyelőre nem tud tájékoztatni, mivel a miniszter szerinte elfoglalt, de megígérte, hogy „elmondja álláspontját erről a fontos eseményről”.

Šimkovičová még „szívből kívánja” Csehországnak, hogy október 28-át a „lehető legmagasabb kulturális színvonalon éljék meg”.

Leveléhez még egy „lábjegyzetet” is fűzött, amelyben elmondja cseh partnerének, hogy tudja, Masaryk mellett mások is részt vettek Csehszlovákia létrehozásában, de ő most Masarykra akart összpontosítani.

Sokan segítenének Šimkovičovának

A Facebookon közzétett levél meglehetősen nagy vihart váltott ki. Sokan felajánlották a miniszternek, hogy ingyen vállalják levelei korrektúráját, akár meg is írják helyette. Az egyik legenyhébb komment talán az volt, hogy

„azt vártam, hogy (Andrej) Dankót és (Romana) Tabakot túlszárnyalni nehezebb lesz, elég volt egy hét”.

A miniszter nem hátrál

Šimkovičová azonban nem hagyta csendben lecsöngeni a botrányt. Vasárnap este válaszolt az őt bíráló írásokra, kommentekre, és azt írja, hogy szívesen veszi a kritikát, de az legyen kulturált, mert „itt a kulturális minisztérium hivatalos oldalán vannak”. Egyben azonban figyelmezteti is az őt bírálókat, hogy minden, amit neki írnak olyan, mintha „mindenkinek írnák, aki a kulturális területen dolgozik, amit én képviselek”. Egyébként szerinte a cseh minisztert meghatotta a levele, amit azonban csak neki személyesen mondott el.

És úgy véli, az csak „előítélet, hogy Csehországban szégyenbe hozzuk magunkat” ezzel a levéllel.

- lpj -