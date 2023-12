Šimkovičovát kiborította a spermium szó említése és a meztelenkedés, miközben ő maga is utóbbival büszkélkedik az újságírók előtt

Martina Šimkovičová kulturális miniszter csupán nemrég fejezte ki felháborodását egy ismert művész kiállításával kapcsolatban, akinek művei meztelenséget ábrázolnak, vagy a Telekom reklámjával kapcsolatban, amelyben sokak LMBTQ+ propagandát látnak, és megemlítik a spermium szót. Az SaS két képviselője most rámutatott, hogy Šimkovičová olyan dolgokkal foglalkozik, amikkel nem kellene.

Martina Šimkovičová (Fotó: TASR)

Jana Bittó Cigániková (SaS) egy fotó kíséretében a következő írást osztotta meg:

„A miniszter asszonyt felháborította egy meztelen testeket ábrázoló kép a Szlovák Rádióban, valamint a spermium szó egy reklámban. Viszont ő maga is készít aktokat meztelen férfi és női testekkel, és még el is büszkélkedik velük az újságírók fényképezőgépei előtt. Az egyik részét inkább kitakartam, ugyanis a miniszter asszonynál önmegbotránkoztatást okozhat” – írta Bittó Cigániková, majd hozzátette: mindezt kettős mércének vagy álszenteskedésnek is lehet nevezni, viszont szerinte Šimkovičová olyan dolgokba akar beavatkozni, amikbe nem kellene.

Ugyancsak szót kért Bittó Cigániková párttársa, Branislav Gröhling, aki szerint a kulturális miniszter az egyeseket megbotránkoztató reklámmal akar foglalkozni, ám szerinte máshol van a probléma gyökere. Egyeseknek nem tetszik, hogy a reklámban a fiú nem akar barátnőt, illetve, hogy férfi nemi sejteket említenek, Gröhling viszont rámutat, hogy ezzel a reklámmal egyidőben futnak olyanok is a tévé képernyőjén, amelyekben erekciós tablettákat vagy hüvelyfertőzés elleni krémeket hirdetnek, ez pedig senkit sem zavar.



