Simon és az MKP sem zárja ki, hogy tárgyalna a PS magyar platformjával

A parlamenten kívüli Magyar Fórum (MF) még tárgyalni akar az együttműködésről a szintén parlamenten kívüli MKP-val. Emellett el tudja képzelni az együttműködést a Progresszív Szlovákiával (Progresívne Slovensko) is, amely a napokban magyar platformot alapított. Ezt Simon Zsolt, az MF elnöke erősítette meg a TASR hírügynökségnek, hangsúlyozva: biztosítani akarja a magyar kisebbség parlamenti képviseletét a jövő évi választások után is. Az MKP nyitott a tárgyalásra, de kész egyedül is indulni a választásokon.