Simon a minisztert is lemondatná, Hlina traktorral jött a kormányhivatalba 

Államtitkárához hasonlóan a mezőgazdasági miniszternek is le kellene mondania posztjáról a sertéstartóknak kifizetett botrányos támogatás miatt, állítja Simon Zsolt (Magyar Fórum) volt mezőgazdasági miniszter. Milan Kyseľ mezőgazdasági államtitkár kedden jelentette be, hogy lemond posztjáról, mert családi cége disznónként 4500 eurós - összesen 27 ezres - támogatást vett fel saját minisztériumától. Emellett olyan cég is kaphatott támogatást, amelyiknek már egyetlen disznója sem volt.

Hlina érkezik, Simon fogadja (Fotó: Paraméter)

Nemcsak a mezőgazdasági államtitkárnak, hanem Samuel Vlčan miniszternek is le kellene mondania a botrányos agrártámogatás miatt, véli Simon Zsolt. A Magyar Fórum (MF) elnöke az Alojz Hlinával közösen tartott sajtótájékoztatóján azt kifogásolta, hogy a mezőgazdasági miniszter ugyan elfogadta államtitkára, Milan Kyseľ lemondását, de meg is védte őt. „Engem megdöbbentett, ahogyan a miniszter védte az államtitkárát és magát pénzosztási mechanizmust – jelentette ki Simon. Szerinte ez az az eset, mint amikor valaki lopni akar, ehhez megtalálja a megfelelő kulcsot, mechanizmust, ez a lopás sikerül, és akkor jön az ellenőrzés, amely azt mondja, hogy minden rendben volt.

„Ha a miniszter tényleg azt akarja mondani, hogy a támogatás célja az volt, hogy az államtitkár cége kapjon egy disznóra 4500 eurót, akkor az a legkevesebb, hogy álljon ki a média elé, és magyarázza meg ezt – jelentette ki Simon.

– Ha ezt egyértelműen és hitelesen nem tudja megmagyarázni, akkor ugyanazt kellene tennie, mint az államtitkárának, és vállalnia kell a politikai felelősséget.”

(Fotó: Paraméter)

27 ezer euró 6 disznóra

Kyseľ cége, a Rimanec több mint 27 ezer, pontosan 27 026,42 eurós támogatást kapott a Nemzeti Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Központtól (NPPC)

az „afrikai sertéspestissel kapcsolatos kérdőív” kitöltéséhez szükséges 2021-es adatok átadásáért,

miközben mindössze 6 disznót nevelnek. A cég utolsó ismert három éves árbevétele összesen sem érte el a tavaly decemberben kapott állami támogatás összegét: mindössze 25 ezer euró volt, a 2020-as nyeresége pedig – két veszteséges év után – csak 305 euró.

Ha nincs disznó, még több támogatás jár?

Simon szerint rendkívül érdekes egy másik támogatás is, amit az NPPC a losonci Agrospol szövetkezetnek fizetett ki. Ez az egyik legnagyobb összegű támogatás, több mint 133 ezer eurót kaptak az „adatszolgáltatásért”. A volt miniszter szerint ebben az az érdekes, hogy valószínűleg a cég egyetlen disznót sem nevelt már 2021-ben, mivel a sertéspestis miatt az állományt le kellett ölniük.

„Ennek a cégnek minden egyes, kötelezően elpusztított disznóért jár a teljes kár megtérítése. Vagyis ezt a 133 ezer eurót ezen felül kapták” – magyarázta Simon.

A volt mezőgazdasági miniszter szerint az NPPC azzal is megsértette az előírásokat, hogy saját magának, pontosabban egyik leányvállalatának is megítélt 20 ezer eurós támogatást. „Milyen az a mechanizmus, amely alapján saját magának is oszthat pénzt?” – tette fel a kérdést Simon.

Ne kelljen többet traktorral jönni!

Alojz Hlina, a KDH korábbi elnöke traktorral érkezett a kormányhivatal elé, és ezzel arra akarta figyelmeztetni a kormányt, hogy úgy politizáljon, hogy a mezőgazdászoknak ne kelljen újra traktorokon tüntetniük a fővárosban. „Ismerem azokat a mezőgazdászokat, akik korábban itt tüntettek a traktorokkal, tudom, hogy ők sem értik ezt a támogatási rendszert” – jelentette ki a szlovák politikus.

Egyetért Simonnal abban, hogy a miniszternek is vállalnia kell a felelősséget. „Végeredményben azt tudtuk meg, hogy azért mondott le az államtitkár, mert a média »meg akarta lincselni« őt, pedig nem is tett semmi rosszat, mert még meg is köszönte a munkáját. Mi nem ezt gondoljuk” – magyarázta Alojz Hlina.

„Médialincs és gyalázkodás”

Samuel Vlčan (OĽaNO) mezőgazdasági miniszter elfogadni látszik államtitkára lemondását, de Kyseľt nem hibáztatja.

„Az ellenőrzésünk ugyan nem talált semmilyen ellentmondást vagy hibát a folyamatokban, a minisztériumnak azonban éles bírálatokkal kell szembenéznie.

Ezen felül az ellenzék, valamint különböző érdekcsoportok és egyének ezt a helyzetet politikai gyalázkodásra használják fel, olyanok gyalázkodnak, akiknek nem tetszik, hogy minden erőnkkel igyekszünk transzparenssé tenni az ágazatot, és megtisztítani a korrupciótól” – védte a miniszter az államtitkárát, és egyben megköszönte munkáját.

Hlina és Simon összefog?

Simon Zsolt szerint a közös sajtótájékoztató nem jelenti azt, hogy a jövőben szorosabb politikai kapcsolat lesz kettőjük pártjai között. Hlina a 2020-as választási kudarc után mondott le a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) elnöki posztjáról, és lépett ki a szervezetből. Tavaly karácsony előtt azonban megállapodott Tomáš Druckerrel és pártjával, a Dobrá voľbával az együttműködésről, a pártot is átnevezték, már Dobrá voľba a umiernení néven fut. „A Magyar Fórum jelenleg nem akar senkivel sem összekapcsolódni, de együtt fogunk működni a velünk hasonló értékeken működő pártokkal” – mondta Simon.

A Magyar Fórum elnöke megköszönte Hlinának, hogy vállalta a pozsonyi traktorozást.

„Nekem Rimaszombatból egy hétig tartott volna az út traktorral” – magyarázta nevetve Simon. „Én csak Stupaváról jöttem, ez nem olyan nagy távolság” – mondta magyarázta az „összefogásukat” Hlina.

- lpj -