Simon: Ne a segélyt fizessük, adjunk inkább szakmát roma gyerekek kezébe – a Magyar Fórum oktatással javítaná a romák helyzetét

Normatív finanszírozást vezetne be az óvodák esetében is – az iskolákhoz hasonlóan – a Magyar Fórum vezette választási blokk. A már elindult közoktatási reformot támogatják, viszont új ötletekkel segítenék a leszakadó, elsősorban roma közösségek oktatását. Az óvodák finanszírozásának átalakítását a Kékek-Híd pártszövetség is támogatja, a Szövetség viszont egyelőre változatlanul hagyná.

Sok ponton hasonlít egymáshoz a három magyar (pártokat is tartalmazó) politikai szövetség oktatási programja. A Magyar Fórum oktatási programjának hangsúlyos eleme a leszakadó közösségekben élő – elsősorban roma – fiatalok oktatásának támogatása. „Minden roma kezébe szakmát kell adni” – jelentette ki Simon Zsolt, a Magyar Fórum-ODS-Za regióny-SRK-DS választási blokk vezetője. Szerinte Szlovákiának gazdaságilag is az lenne a legelőnyösebb, ha be tudná kapcsolni a gazdasági életbe a roma fiatalokat.

„Inkább az oktatásukba fektessünk be, hogy ne a szociális segélyeket kelljen finanszírozni” – véli Simon.

A középfokú képzést azzal tennék vonzóbbá a fiatalok számára, hogy ingyen biztosítanák a vezetői jogosítvány megszerzését.

Autonóm iskolákkal javítanák a romák képzettségi szintjét

A legrosszabb eredményeket felmutató iskolákat úgynevezett „autonóm iskolákká” alakítanák.

„A legrosszabb eredményeket mutató iskolákat átadni fel kell ajánlani fenntartónak. Az úgynevezett autonóm iskoláknak komoly hagyománya van az angolszász országokban, nagy szabadsággal rendelkeznek, de teljesíteniük kell bizonyos kitűzött célokat” – magyarázta Gál Zsolt, a Magyar Fórum alelnöke.

Szerinte minden oktatásra fordított euró duplán megéri, Szlovákia azonban az uniós országok közül az egyik legkisebb összeget fordítja az oktatásra.

A Magyar Fórum átalakítaná az óvodák finanszírozását is. „Stabil, kiszámítható finanszírozásra van szükség” – jelentette ki Simon Zsolt. Ez szerinte úgy lenne biztosítható, ha az iskolákhoz hasonlóan az óvodákat is közvetlenül az állam finanszírozná. A párt támogatja a már elindult közigazgatási reformot is.

Kékek-Híd: a romák alacsony képzettségi szintje nemcsak oktatási kérdés

A Kékek-Híd is átalakítaná az óvodák finanszírozási rendszerét. „Támogatjuk, hogy a gyermekeknek 3 éves koruktól törvény által biztosított joguk legyen az óvodába járáshoz. A óvodai oktatási rendszert pedig az oktatásügyi minisztérium felügyelete alá kell vonni, így lehetne biztosítani a megfelelő pénzügyi forrásokat a működéséhez” – mondta a Paraméternek Prékop Mária, a Híd oktatási szakértője. A már elindult közoktatási reformot a Kékek-Híd is támogatja.

„Nagy szükség van a korszerű tananyagtartalmakra, pedagógiai újításokra, rendszerszintű megoldásokra” – véli Prékop.

A hátrányos helyzetű roma gyerekek esetében ők is az inkluzív oktatást támogatják. „De támogatjuk az anyanyelven történő oktatáshoz való jogukat is” – mondta Prékop. Szerinte a hátrányos helyzetű közösségekben élő roma gyerekek alacsony iskolázottsági szintje nem egyszerűen oktatási probléma.

„Az mindenki számára egyértelmű, hogy ez nem pusztán oktatásügyi kérdés, hanem többek között gazdasági, kulturális, szociális is” – mondja Prékop.

Szerinte sokat segíthetné a romák oktatását, ha olyan, számukra elérhető távolságra levő iskolák létesülnének, ahol piacképes tudást szerezhetnek anyanyelvükön, legyen az roma, magyar, szlovák.

A Szövetség: ne az íróasztal mellől hozzanak döntéseket az iskoláink számára

A Szövetség egyelőre nem bővítené az óvodai nevelést és nem is alakítaná át a finanszírozási rendszert.

„Addig felesleges a kötelező óvodai nevelés bővítéséről beszélni, amíg ennek nem adottak a feltételei. Rossz szokása a kormányzati politikusoknak, hogy az íróasztal mellől úgy hoznak döntéseket, hogy azt a valóságban nem lehet átültetni, illetve ezzel másokra, például az önkormányzatokra raknak plusz terheket, esetleg megoldhatatlan feladatokat” – mondta a Paraméternek Mózes Szabolcs, a Szövetség programalkotásért felelős alelnöke.

Fontosnak tartja az óvodai férőhelyek számának növelését, összhangban a demográfiai előrejelzésekkel. „Emellett fontosnak tartjuk, hogy az állam támogassa a bölcsődék számának növelését is” – mondta Mózes.

A hátrányos helyzet roma gyerekek oktatását az egyik legfontosabb feladatnak tartja Mózes.

„A roma társadalom felemelkedésének és teljes integrálásának egyik sarokköve az oktatás. Nincs integráció és társadalmi felemelkedés befogadás nélkül. Az oktatási folyamatba kell minél kisebb kortól, minél aktívabban bevonzani a roma gyerekeket” – állítja a Szövetség alelnöke.

- lpj -