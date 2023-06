Simon: Sólymos nem javítaná a listánk megbízhatóságát, de hajlandó vagyok együttműködni vele

Együttműködést kínál az 5 százalék alatti támogatottsággal rendelkező demokratikus pártoknak – elsősorban a Demokratáknak és a Kékek-Híd koalíciónak – Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke, de csak a saját listájára venne fel néhány politikust ezekből a pártokból. A támogatottságuk a legutóbbi adatok alapján – beleértve a Magyar Fórumét is – csökken.

Az AKO közvélemény-kutató ügynökség csütörtöki felmérésére alapozva, választási együttműködést ajánlott Simon Zsolt, a Magyar Fórum-ODS-Za regióny-SRK-DS választási párt elnöke a választási küszöb alatt lévő pártoknak, azok egyes képviselőinek, mindenekelőtt a Demokratáknak (Demokrati) és a Kékek-Híd (Modrí, Most-Híd) választási pártnak.

„Igen, csökkent a mi támogatottságunk is – ismerte el Simon. – De a Kékek-Híd pártnak sincs olyan »kiszorítása«, mint amilyenre mi is számítottunk, a Demokraták útja a megszűnés felé pedig talán már megállíthatatlan.”

Az AKO felmérése alapján a Magyar Fórum vezette tömörülés májusban 2,1 százalékon állt a májusi 3,1 után, a Demokratáknak 2,8-at mértek (májusban 3,4-et), míg a Kékek-Híd 1,3-at ért el (májusban 1,1-et). Simon szerint ő nem akar senkit támadni, csak a „meztelen tényeket” magyarázza. Meglepő módon az AKO a Szövetségnek csak 1,3%-ot mért, igaz, ez az esetükben növekedés a májusi 1,1 százalék után.

Simon szerint a kisebbnek kellene csatlakoznia a nagyobbhoz, és ugyan a Demokratáknak az AKO szerint is erősebbek a Magyar Fórum vezette szövetségnél, de mivel leszálló ágban vannak.

„Készek vagyunk helyet biztosítani a Kékek-Hídnak ugyanolyan feltételekkel, mint amilyet például a Magyar Fórum, az ODS vagy a DS kapott az együttműködésünk kezdetén” – mondta Simon.

Hozzátette azonban, hogy ők csak a saját listájukon hajlandóak indulni, vagyis sem a Demokraták, sem a Híd-Kékek listájához nem csatlakoznak. Kijelentette azonban azt is, hogy a Smer-kormányban szerepet vállaló hidasokat nem tartja teljesen „megbízhatónak”. „Őszintén szólva vannak olyan emberek, akik a megbízhatóságunkat csökkentik. Azok, akik Robert Ficóval együtt ültek a Kuciak-gyilkosság után is, az nem sokat tesz hozzá a mi megbízhatóságunkhoz” – mondta Simon. Ennek ellenére kész együttműködni Sólymos Lászlóval, a Híd elnökével is, aki környezetvédelmi miniszter volt a Fico-kormányban egészen 2020 februárjáig.

„Készek vagyunk együttműködni Sólymossal, de azt is hozzá kell tenni, hogy nem szívesen látnánk őt a jelöltlistánkon” – mondta Simon.

A Demokraták egyes tagjainak külön ajánlottak helyet a listán. „Vannak közöttük olyan emberek, akiket szívesen látnánk a mi körünkben. Azt üzenjük nekik, hogy a mi listánk még nyitva áll” – mondta nevek említése nélkül Simon.

A Demokraták is várják Simonékat

A másik két párt nem nagyon hajlik arra, hogy Simonék listáján induljanak a választáson. A Demokraták szerint a jelenlegi csökkenést megállítja majd a hamarosan induló kampányuk.

„Látjuk a jelenlegi trendet, de még nem indítottuk el a tényleges kampányunkat, ami a következő napokban elindul” – mondta a Paraméternek Miroslav Kollár, a Demokraták párt alelnöke.

Azt kizártnak tartja, hogy ők csatlakozzanak másik párthoz, viszont azt nem tartják kizártnak, hogy más pártok jelöltjeit elvegyék a listájukra. „Július 2-áig van még idő, meglátjuk” – válaszolta arra a kérdésre, hogy lát-e esélyt a megegyezésre bármelyik jobboldali párttal. Az esetleges tárgyalásaikról sem akart nyilatkozni. „Abban maradtunk, hogy a legutóbbi tapasztalatok után csak az esetleges tárgyalások eredményéről tájékoztatunk, nem fogunk kommentálni semmilyen tárgyalást vagy nem tárgyalást” – mondta Kollár.

A Kékek-Híd és a Magyar Fórum között folynak egyeztetések

Nem nagyon tetszik Simon ajánlata a Kékek-Hídnak sem, habár azt elismerték, hogy folynak bizonyos egyeztetések a Magyar Fórum vezette szövetséggel.

„A Magyar Fórummal nem álltak le az egyeztetések június 9. után sem, bízunk benne, hogy a végén sikerül megállapodásra jutni” – mondta a Paraméternek Rigó Konrád, a Híd alelnöke azzal, hogy a megbeszélésekről csak azok lezárulta után tájékoztatnak.

A Demokratákkal szerinte nem folynak olyan konzultációk, mint a Magyar Fórummal és szövetségeseivel.

Rigó egyébként az AKO felmérését nem tartja teljes mértékben relevánsnak. „Az AKO teljesen más módszertannal dolgozik, mint a Focus, és a kis pártok esetében elég furcsa eredményeket mutat” – mondta a Híd alelnöke. Az ügynökség június 6-9. között kérdezte az embereket, a Híd május végén alakult.

