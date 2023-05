Simon Zsolt: Eduard Heger elmondta “őszödi beszédét”, a kormányt le kell váltani

Simon Zsolt szerint a köztársasági elnöknek mielőbb vissza kellene hívnia a Heger-kormányt, és hivatalnokkormányt kellene kineveznie, amely a választásokig vezetné az országot. Eduard Heger csütörtöki beszéde a szlovák köztelevízióban Simon szerint csak Gyurcsány Ferenc 2006-os balatonőszödi beszédéhez hasonlítható.

Fotó: Paraméter

Eduard Heger kormányának azonnali leváltását követeli Simon Zsolt és a Magyar Fórumhoz csatlakozott pártok. A kormányfő Simon szerint a csütörtöki beszédében elismerte, hogy alkalmatlan a kormányzásra. “Ahogy Gyurcsány 2006-ban, úgy most Heger is elmondta, hogy hazudtak reggel, délben és este, de talán még éjszaka is” – mondta Simon. – Elismerte, hogy felelősek a káoszért, és nem tudnak kormányozni.” Úgy véli, hogy ezzel a beszéddel Heger “bedobta a törülközőt”.

Simon szerint az egyetlen megoldás a hivatalnokkormány kinevezése, kérik a köztársasági elnököt, hogy ezt tegye meg minél előbb. “Ha az ország túlélte a Matovic- és a Heger-kormány három éves káoszát, akkor a hivatalnokkormányt is túl fogja élni” – jelentette ki a pártelnök. Simon

Eduard Heger kormányfő csütörtökön elismerte, hogy az általa vezetett kormány is hozzájárult a jelenlegi káoszhoz, de úgy véli, egy hivatalnokkormány kinevezése még nagyobb káoszt eredményezne.

Ne szélesítsék a főügyész jogköreit

A Magyar Fórum élesen ellenzi a főügyész hatáskörének bővítését, amelyet Tomáš Taraba, a ĽSNS listáján bejutott képviselő javasol. A javaslat szinte teljhatalmat adna a főügyésznek, a vádemelések csak az ő beleegyezésével történhetnének meg, az ügyészeket szabadon és indoklás nélkül helyezhetne át. “A jelenlegi erős hatásköreit megerősítené, teljhatalommal ruházná fel a főügyészt” – magyarázta Simon. – A főügyész élet-halál ura lenne, büntetlenséget tudna biztosítani bárkinek, eldönthetné, hogy kinek ad amnesztiát.” Úgy véli, hogy ez a jogkörbővítés csak azoknak felel meg, akiknek vaj van a fülük mögött. “Ilyen a Taraba-féle fasiszta szövetség, ilyen Robert Fico pártja a Smer” – mondta a pártelnök. – A módosítás elfogadása a demokratikus jogállam elleni támadás lenne.” Simon tart attól, hogy Taraba törvényjavaslatát a jelenlegi kaotikus helyzetben elfogadhatja a parlament. Fico és a szélsőséges képviselők mellett a Sme rodina sem zárta ki, hogy képviselő megszavazhatják a javaslatot.

A Magyar Fórum és a hozzá csatlakozott pártok nem törölnék el teljesen a büntetőeljárás 363-as paragrafusát, amely jelenleg is lehetővé teszi a büntetőeljárás leállítását a főügyész számára. Viszont pontosan szabályoznák, hogy mikor lehet élni vele, és lehetőséget adnának arra is, hogy fellebbezni lehessen a főügyész döntése ellen. A főügyészséget átalakítanák, a jelenlegi, szovjet típusú modell helyett egy demokratikusabb rendszert vezetnének be.

-lpj-