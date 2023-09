Simon Zsolt: Matovič most is kisegíti Ficót, ebben a káoszban nehéz kiigazodni

Igor Matovič a Fico és a Smer elleni küzdelem legnagyobb harcosának pozíciójában tetszeleg, valójában meg az a helyzet, hogy ő és a mozgalma Fico legnagyobb támogatói közé tartozik. Hogy miért van ez így? Amit Matovič a mikrofonjával művelt a smeresek egyik akcióján, és amiből aztán csetepaté kerekedett, az állítólag besegíti Matovičot és társait a parlamentbe, és egyben garantálja, hogy Fico kormányra kerüljön.

Nincs az a normális demokratikus szervezet, aki Matovičcsal vállalná a kormányzást. Matovičnak egyszerűen nincs koalíciós potenciálja. Az OĽaNO parlamenti szavazatai azonban hiányozni fognak egy olyan kormány létrehozásához, amelyikben Fico nem szerepelne. Szükségesnek tartom felidézni azt a tényt, hogy Matovič nem először segíti Ficót kormányra. Így volt ez 2011-ben is, amikor Sulíkkal együtt megbuktatták a Radičová-kormányt, és 8 évre a kormányba segítették Ficót. Aztán most is megdöntötték a saját kormányukat és Fico másodszor is örvendezhet.

Fico csak akkor lehet sikeres, ha az ellenfelei alkalmatlanok. Fico minden este megállhat Matovič, Sulík vagy éppen Heger arcképe előtt egy pohár whiskyvel a kezében és hálával gondolhat rájuk, megköszönve az égieknek, hogy ők a Smer elnökének az ellenfelei. Mert senki nem segített neki annyit, mint ők hárman.

Több mint egymillió szavazó nem tudja, kire szavazzon, és ezen nincs mit csodálkozni. Hiszen ebben a politikai káoszban még a tapasztaltabbaknak is nehéz kiigazodniuk.

Mindenesetre részt kell venni a választásokon, és stratégiailag helyes döntést kell hozni.

A választásokon azt is mi döntjük el, ki lesz Fico ellenfele.

És azokat kell kiválasztanunk, akik megmutatták, hogy Ficót és társait nem kímélik, és tudják, hogyan kell szakmailag megfelelően és tisztességesen fellépni a gonosz ellen.

Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke

