Simonék egyeztetnének a Szövetséggel, hogy a magyar jelöltek sikeresek legyenek az őszi választásokkor 

A Magyar Fórum készülődik az idei régiós választásokra, és világos elképzelése van arról, hogy mik a prioritásai.

Fotó: Paraméter

A Simon Zsolt vezette párt országos tanácsa nyilatkozata alapján nem indul koalícióban a következő pártokkal: SMER, Hlas, SNS, ĽSNS és a Republika. Ami ennél is fontosabb, hogy a tömörülés egy választókörzetben sem állít teljes választási listát a megyei választásokon, ezzel is növelve a magyar jelöltek esélyét. Ennek kapcsán a Magyar Fórum még júliusban egyeztetne a Szövetséggel is annak érdekében, hogy a magyar jelöltek megyei választási esélyeit maximalizálni tudják.

