Široký és Výboh, a smeres oligarchák védelmét rendelhette el egy rakás pénzért Gašpar

A Tibor Gašpar és Norbert Bödör elleni újabb eljárás a Tisztítótűz fedőnevű nyomozással függ össze, mely ügyben már megtették a vádemelési javaslatot, és az ügy a bírósági szakaszához közelít. Abban az ügyben azzal gyanúsítják őket, hogy a rendőrséget bűnszervezetként irányították, ezzel pedig gazdasági és politikai érdekeket is kiszolgáltak.

A volt országos rendőrfőkapitányt és a nyitrai oligarchát az Ezékiel 7-es fedőnevű újabb ügyben pedig azzal gyanúsítják, hogy beavatott vizsgálótisztek olyan hálózatát alakították ki a rendőrségen belül, akik a "megrendelők" kívánalmai alapján kenőpénzekért süllyesztettek el egyes ügyeket, vagy nem gyanúsítottak meg bizonyos konkrét személyeket egyes nyomozások során.

Ebben az ügyben gyanúsított most Gašparon és Bödörön kívül Roman Stahl, a NAKA pénzügyi részlegének korábbi vizsgálótisztje is. A mostani nyomozást vezető vizsgálótiszt szerint Stahl legalább 110 ezer eurónyi kenőpénzt fogadhatott el a Technopol-, a Doprastav- és a Váhostav-ügyekben betöltött szerepéért.

A Markíza korábban arról tájékoztatott, hogy Stahl korábbi főnökén, a rendőrséggel együttműködő Bernard Slobodníktól kapta a zsozsót, aki a NAKA pénzügyi részlegét vezette akkoriban. neki pedig a nyitrai oligarcha, Norbert Bödör fizethetett.

"A fiúknak is adni kell belőle, akik dolgoznak rajta, hogy ez így folytatódjon és problémamentes legyen, főleg (Juraj) Široký embereinek" - idézte a Markíza Slobodník vallomását. Slobodník állítólag így tolmácsolta a beavatott rendőröknek Bödör szavait, és azt is elmondta, hogy erről Gašpar is tudott.