A SIS élére jelölt Pavol Gašpar vagyoni háttere elég titokzatos

Pavol Gašpar, a korábbi országos rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar fia, akit a Fico-kormány a szlovák titkosszolgálat igazgatói posztjára jelölt egy luxusvillát birtokol Nyitrán. Nem tudni, miből volt rá pénze.

Pavol Gašpar (Fotó: TASR)

Pavol Gašpar a feleségével vásárolt egy régi házat Nyitrán még 2016-ban, 2021 környékén építették újjá. Hogy miből vásárolták és milyen forrásból szereztek pénzt az újjáépítésére, azt nem tudni.

A SME szerint a környéken 200 ezer euró körüli áron árulnak régi házakat. Egy 2006-ban használatba vett házat például 225 ezerért. A Google Maps 2021-es felvételein látszik, hogy épp átépítik a házat, 2022 októberében pedig már kész állapotában pompáz.

Pavol Gašpar októbertől az igazságügyi minisztérium államtitkára, a Fico-kormány már a legelső ülésén kinevezte őt. Gašpar ma 36 éves, a korábbi munkahelyein viszont nem kereshetett túl sokat. Legalábbis hivatalosan. Éppen ezért gyanús, hogy milyen körülmények között vette meg és építette át a házat.

A SME megírta, hogy 2012 és 2013 között vizsgálótisztként dolgozott Nyitrán, majd tanácsosként kezdett dolgozni a Bírói Tanácsnál. 2014 januárjától ugyanakkor már bírói asszisztens volt a Legfelsőbb Bíróságon. Ezzel viszont a fizetése alacsonyabb lett.

Tibor Gašpar, aki akkoriban már országos rendőrkapitány volt, úgy nyilatkozott róla, hogy mindig a bíróságon vagy az ügyészségen szeretett volna dolgozni, ezért készült jogi szakvizsgát tenni, és bevállalta, hogy 30%-kal kevesebbet keressen egy ideig.

A Legfelsőbb Bíróság elnöke akkoriban Štefan Harabin volt, de ő és Gašpar is akkor úgy nyilatkozott róla, hogy nem protekciósan került be, noha pályáznia se kellett.

A SME emlékeztet, hogy 2015 elején a bírósági hivatalnokok éppen sztrájkba léptek az alacsony fizetéseik miatt. Akkoriban bruttó 650 eurót kerestek, Pavol Gašpar pedig 2016-tól magasabb szintű hivatalnok lett, 800 eurós bérrel. Abban az évben, 28 évesen vásárolta a házat. Nem tudni, hogy felvett-e rá valamilyen kölcsönt.

2019-ig dolgozott bírósági hivatalnokként, akkor letette az ügyvédi vizsgáját a Páneurópai Főiskolán. Ezután joggyakornokká vált, 2021 januárjától lett bejegyezve ügyvédként, noha a SIS-igazgatói posztra benyújtott önéletrajzában azt írja, 2019-tól van az ügyvédi pályán. 2023 őszén ugyanakkor saját kezdeményezésre felfüggesztette ügyvédi munkáját.

Két és fél év ügyvédi pálya után jelölték tehát a SIS igazgatói posztjára.

A SME utánajárt annak is, hogy korábban több régi ingatlant is megvásárolt. A transparex.sk portál adatai szerint például 2017-ben egy régebbi lakást Nyitra központja közelében. A lakóház ennél az ingatlannál be van kerítve és csak a lakosok mehetnek be. Ehhez a lakáshoz vásárolt egy garázst is ugyanott.

2021-ben további két ingatlanra tett szert, éppen mikor a házát is építette át. Egy felújítani való régi házat Nyitra Horné Krškany nevű városrészén, valamint egy kunyhót Banská Hodruša községben.

Ifjabb Gašpar a cseh ingatlanpiacra is betört. 2020-ban a prágai székhelyű Colbey Company ügyvezetője lett, májustól azonban csupán következő év januárjáig maradt. A cégnek jelenleg nincs vezetése, a felügyelő bizottság egyetlen tagja pedig a testvére, Peter.

Pavol Gašpar nem válaszolt a vagyoni hátterével kapcsolatos kérdésekre, és jelenleg nem ismert a vagyonbevallása sem. Minden más hivatalnoknak, akit a Fico-kormány nevezett ki, már közzé van téve a vagyonnyilatkozata.

(SME)