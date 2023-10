Sisakba hányás, ájulás, kiszáradás – brutális körülményeket éltek át az F1-pilóták a katari forróságban (VIDEÓ)

Amint arról beszámoltunk, Max Verstappen nyerte vasárnap a Forma-1-es Katari Nagydíjat. Bár a 26 éves pilóta örömmel emlékezhet majd vissza a futamra, egyes versenyzők számára szó szerint kész pokol volt a megmérettetés.

Katarban ugyanis a pilótáknak a hőséggel és a magas páratartalommal is meg kellett küzdeniük, többen pedig nehezen is viselték az embert próbáló körülményeket. Charles Leclerc (Ferrari) és George Russell (Mercedes) is úgy nyilatkozott, hogy ez volt élete legnehezebb, illetve legmegterhelőbb versenye. Utóbbi bevallása szerint ájulás közeli állapotba jutott a futam során, korábban pedig még nem tapasztalt ilyet.

Több pilóta is arról beszélt, hogy a célegyenesben próbálták kinyitni a bukósisak plexijét, hogy legalább egy kis légáramlás érje őket, de így meg homok ment a szemükbe, tehát ez sem volt hosszú távú megoldás.

Az Alpine versenyzője, Esteban Ocon annyira rosszul lett vezetés közben, hogy a 15-16. kör környékén kétszer is belehányt a sisakjába. Mint mondja, igyekezett magát megnyugtatni, sikerült kordában tartania a mentális oldalát, így be tudta fejezni a versenyt. A williamses Logan Sargeant, aki hétközben influenzás tüneteket mutatott, viszont annyira kiszáradt, hogy nem tudta befejezni a versenyt, a garázsba érve is alig tudott kiszállni a járműből. A futam leintése után Alex Albonnál és Lance Strollnál is hőguta jeleit észlelték, ezért a pálya orvosi központjában végezték.

Stroll állítása szerint többször is el-elájult egy pillanatra az autóban. A fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy a futam végén alig tudott kikászálódni az Aston Martinból, majd a közelben parkoló mentőautóhoz tántorgott segítségért.

Holy fuck I hope Lance is alright.... pic.twitter.com/0wDj7fxa03 — M (@cvsualsabotage) October 8, 2023

A 42 éves Fernando Alonso is nehezen viselte a körülményeket. Szerinte olyan forróság volt az autóban, hogy égési sérüléseket szenvedett. A csapatot arra kérte, hogy az egyik kerékcsere során öntsenek rá jeges vizet, ezt viszont a versenyszabályzat nem engedélyezi.



(racingline.hu)