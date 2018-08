Tíz év után újra a Felvidéken az István, a király

Ismét bemutatják az István, a király rockoperát a Felvidéken, amelyet ezúttal a Nemzeti Lovas Színház visz színpadra a dióspatonyi Slovakia Ringen augusztus 29-én. Az államalapítás történetét bemutató rockoperát a Fogjunk össze a MagyaROCKért nap keretén belül mutatják be.

A szervezők a rockopera bemutatója elé családi programokat is terveznek, amelyen felvidéki magyar tehetségek mutatkozhatnak be.

Fellép a Nagycétényi Citerazenekar és a Fabotó, Timorenszky Szanella, a Zoboralja Kis Csalogány vetélkedő győztese, valamint a Gímesi Villő Gyermek Hagyományőrző Csoport tagjai. Lentulai Krisztián és Bölcs Krisztina is színpadra lép. A Kék Duna vegyeskar, Korpás Éva, Écsi Gyöngyi és a Zöld Csillag Színtársulat, valamint a Pántlika zenekar és a Dunaág néptáncegyüttes is látható lesz a családi délutánon.

Lesz jurtaállítás, amelyben Vitéz Vesztergám Miklós a Szent Koronáról, Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója pedig a trianoni tragédiáról és a bécsi döntésről tart előadást.

Mindez mellett kézműves foglalkozások és gyereksarok várja a legifjabbakat az egész délután folyamán. A Zele-Baranta harcművészeti és íjászbemutatóval készül, ott lesznek a Langaléta gólyalábasok és a Varga Falcons kisállat-bemutatót tart.

A rockopera bemutatója után Zsapka Attila és Benkó Ákos koncertjén szórakozhat tovább a közönség.

A délutáni programokat kiegészíti a Slovakia Ringen lévő hadi kiállítás, a sportkocsik szerelmesei sem csalódnak, ugyanis délután hatig a dióspatonyi pályán köröznek majd az autók – ismertette a szervezők nevében Pósfay Péter az augusztus 29-i programot.

Utoljára tíz évvel ezelőtt mutatták be a Felvidéken az István, a király rockoperát, de ez a bemutató más lesz, hiszen lovakkal egészül ki a darab, a bemutató végén pedig tűzijátékkal ünneplik meg a színészek a magyar államalapítást.

A rendező Pintér Tibor szerint pazar a szereposztás. Varga Miklós vállalta a főszerepet, Koppányt Vadkerti Imre, Gizellát Janza Kata, Saroltot Papadimitriu Athina, Astrikot Makrai Pál, Tordát Mohácsi Márk, a Nemzeti Lovas Színház tehetséges színésze alakítja. Rékát Pápay Kíra játssza, aki szintén a Nemzeti Lovas Színház tehetséges színésze.

A szervezők tízezer embert várnak a bemutatóra, négyezer ülőhellyel készülnek, így az All in Koncert munkatársai arra kérik az embereket, aki ülőhelyet szeretne, minél előbb vegye meg a jegyét. Ugyanakkor úgy vélik, az ősbemutatón és számos más rendezvényen, például a csíksomlyói búcsún is álltak az emberek, ezért itt sem okozhat gondot, ha már csak állóhelyek maradnak.

Az elővételes jegyek megvásárolhatók az alábbi jegyárusító helyeken, illetve online, a www.ticketportal.sk weboldalán:

Dunaszerdahely: Zerda Pub 1250, Turul Bár, Focus Music Shop

Somorja: Knihy - Molnár - Könyv

Galanta: Knihy - Molnár - Könyv

Vágsellye: Knihy - Molnár - Könyv

Ipolyság: Hero´s Cafe and Bar

Komárom: Diderot könyvesbolt

Érsekújvár: TIK iroda

Belépőjegyek a helyszínen is válthatók! Gyerekeknek 10 éves korig és tolókocsisoknak a belépés ingyenes! Nyugdíjasok és diákok számára 18 éves kor alatt pedig kedvezményes jegy igényelhető!

További információkért keresse fel a www.istvanakiraly.sk weboldalat vagy kövesse nyomon az erre a célra létrehozott Facebook-eseményt!

(PR-cikk)