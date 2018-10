Évek óta senki sem mer szembeszállni Tardoskedd polgármesterével

Az ezredforduló óta Tóth Marián már a harmadik polgármester Tardoskedden. 2002-ben még Michal Bara került a község élére, négy évvel később azonban az MKP-s Juhász György jött ki győztesen kettejük párharcából. A regnáló polgármestert 786-an támogatták, míg kihívója 1 230 voksot kapott.

2010-ben is csere történt a polgármesteri székben, az emberek újfent a kihívónak szavaztak bizalmat: az akkor már függetlenként induló Juhász mellett 955-en tették le szavazatukat, míg a Híd támogatásában induló Tóth Marián 1 107 karikát kapott.

Legutóbb már nem volt változás a polgármesteri pozícióban, ugyanis senki sem indult Tóth Marián ellen, akinek a neve mellett szereplő számot így is 1 113-an bekarikázták. Hasonló a helyzet idén is, így akár már most kijelenthető, hogy Tóth harmadik választási ciklusát is megkezdi Tardoskedd élén.

A képviselőjelölteknél azonban már jóval nagyobb a választék: a 12 testületi pozícióra 27-en pályáznak.

A polgármesterjelölt:

Ing. Tóth Marián (40), polgármester, Híd

A képviselőjelöltek:

Ing. Balogh Lukács (27), vállalkozó, KDH doc. Ing. PhD. Balogh Zoltán (41), pedagógus, KDH Mgr. Balogh Katalin (36), tanár, MKP RNDr. Bara Michal (64), nyugdíjas, MKP Ing. Batyka Marian (41), hivatásos katona, KDH Bencze Mihály (60), földmérő, MKP Benkő Ľudovít (53), lakatos, független Ing. Birkus Kristián (34), szoftvermérnök, Híd Birkus Lorant (45), műszakvezető, MKP Ing. Borbély Róbert (46), vezérigazgató, Híd MUDr. PhD. Borbély Zoltán (54), orvos, független Ing. Buda František (53), állami szolgálatban lévő alkalmazott, KDH Mgr. Cibulková Martina (24), vállalkozó, KDH Csanda József (65), magánvállalkozó, Híd Ing. Fujas Gabriel (46), menedzser, KDH Mgr. Győri Beáta (36), pedagógus, Híd Halász Gabriella (50), magánvállalkozó, Híd Mészáros Imre (52), vállalkozó, független Moravčík Ivan (42), edző, KDH Ing. Oravek Tomáš (29), elektronikai mérnök, Híd Ing. Roskó Peter (43), menedzser, MKP Takács Marián (38), szerelő, Híd Bc. Et Ing. Takács Mariana (47), közalkalmazott, MKP Ing. Tóth Kamil (40), kertészmérnök, Híd Vaňa Zsolt (39), karbantartó technikus, MKP Ing. Vavrečanová Eva (37), gazdasági mérnök, Híd Ing. Zsilinszká Magdaléna (57), közgazdász, független

