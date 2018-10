Eperjesen lesz ellenfele az aktuális polgármesternek, ami nem is igazán jelent jót

Az elmúlt három választásból két alkalommal alakult úgy, hogy valamelyik ellenfele legyőzte az aktuális polgármestert Eperjesen. Legutóbb nem volt ellenfele, értelemszerűen így nem akadt, aki legyőzhetné. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ha lett volna, akkor egyenes út vezetett volna számára az önkormányzat élére...

2006-ban a Smer által támogatott Godó Sándor (272 szavazat) győzte le az akkori faluvezetőt, Danicsek Tibort (187). De nemcsak ő, hanem Černý Jolán is, aki a maga 228 szavazatával befért közéjük, a további két jelölt aztán már jócskán lemaradt.

Négy évvel később Godó hasalt, de óriásit. Hét jelöltből hetedik lett, és mindössze 9-en szavaztak rá. Ebben az évben, 2010-ben már Csiba Jarmila került ki győztesen, aki 407 szavazatával magabiztosan szerezte meg a polgármesteri címet az MKP által támogatott Rigó Alexander (165) elől. Černý Jolán, akit az előző választáson még támogatott az MKP, szintén nagyon kevés, mindössze 37 voksot szerzett, amivel csak a hatodik lett a sorban.

Négy évvel ezelőtt, 2014-ben aztán már egészen egyértelmű volt a helyzet, Csiba Jarmilával szemben ugyanis nem indult senki. Idén Tánczos Róbert személyében egy ellenfele lesz.

Íme a jelöltek:

Ing. Csiba Jarmila (53, polgármester, független) Ing. Bc. Tánczos Róbert (43, szolgálati nyugdíjas, SaS-OĽaNO)

A képviselők közt jelentős az MKP fölénye, négy éve kilencből heten kerültek be az MKP jelöltjeként, és ugyan időközben volt egy csere (Hegedűs Józsefet váltotta Szitás György), akkor független helyett került be független. Az MKP most 8 jelöltet indít, az SaS-OľaNO hármat, a Spolu kettőt, a Híd, a Smer és a KDH egyet, a függetlenek pedig 5-en vannak.

Íme:

Bc. Bihariová Paula (45, adminisztratív dolgozó, Spolu) Mgr. Bokrosová Martina (43, szociális munkás, Híd) Bugárová Kitti (24, könyvelő, független) Ing. Csiba František (49, magánvállalkozó, független) Czajlik František (63, nyugdíjas, MKP) Czibulová Renáta (33, menedzser Spolu) JUDr. Černá Jolana (63, ügyvéd, MKP) Dudás Lóránt (67, nyugdíjas, független) Fucsek Silvester (52, magánvállalkozó, független) Fucseková Szilvia (30, adminisztratív dolgozó, MKP) Fülöpi Štefan (64, nyugdíjas, MKP) Füsi Ferdinand (60, tanító, SaS-OľaNO) Hegedüs Jozef (43, vállalkozó, SaS-OľaNO) Mórocz Július (50, sofőr, MKP) Ing. Nagy Hegedűs Gabriela (37, logisztikus, KDH) Rebrová Agáta (54, pedagógus, MKP) Rigó Alexander (49, hajókamrakezelő, MKP) Srnka Jozef (54, községi hivatali munkás, Smer-SD) Szitás Juraj (46, magánvállalkozó, független) Ing. Bc. Tánczos Róbert (43, szolgálati nyugdíjas, SaS-OĽaNO) Mgr. Zöldová Csilla (32, anyasági, MKP)

(SzT)