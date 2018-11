Rigó Konrád: Egy városi képviselő legelemibb dolga meghallgatni a polgárokat és cselekedni

Rigó Konrád a Híd önkormányzati képviselőjelöltjeként egyike annak a 16 embernek, akik kinyilatkoztatták, hogy Dr. Horváth Zoltánt támogatják a Dunaszerdahely polgármesteri posztjáért folyó választási kampányban. Rigó Konrád a város szülötte, alap és középiskolai tanulmányait is Dunaszerdahelyen folytatta, Pozsonyban szerzett közgadász diplomát. Jelenleg kulturális államtitkárként segíti a szlovákiai magyarok kulturális érvényesülését, meggyőződéses lokálpatriótaként pedig természetes számára, hogy önkormányzati képviselőként is szolgálja a dunaszerdahelyieket. Már, ha ők is úgy gondolják, hogy méltó a bizalmukra. Az alábbiakban arról beszélgettünk vele, hogy mit gondol az önkormányzati szolgálatról, mit szeretne megvalósítani Dunaszerdahelyen a lakosok képviselőjeként.

Milyen lehetőségeket lát az önkormányzatok működésével összefüggésben? Hónapokkal ezelőtt olyan pletykák is keringtek, hogy akár még a dunaszerdahelyi polgármesteri tisztségért is megküzdene.

Egy városban sok mindenről beszélnek az emberek, én is vagy még további 5 személlyel kapcsolatban hallottam, hogy esetleg indulna ezért a posztért. Esetemben ezt a fámát az is erősíthette, hogy tavaly megmérkőztem a megyei elnöki pozícióért. De most rengeteg feladat tornyosul előttem a kulturális minisztérium államtitkáraként, szóba nem jöhetett egy ilyen ambíció. Arról nem is beszélve, hogy a helyi politikában is milyen sokat számít a terepismeret, a tapasztalat. Az önkormányzati alapismeretek nagyon fontosak, ezért én is lentről indítok és most első ízben városi képviselőjelöltként indulok.

Ezért aztán nem önt, hanem egy párton kívülit, Horváth Zoltánt támogatja a Híd. Miért pont őt?

A Híd egy tettrekész, esélyes politikus mögé állt be, aki korábbi kórházigazgatóként vezetői tapasztalattal is rendelkezik. Szerdahelynek szüksége van arra, hogy más irányítsa a várost, ne Hájos Zoltán.

Előny vagy hátrány, hogy Horváth négy éve még az MKP jelöltjeként jutott be az önkormányzatba?

A helyi politikában a pártállás nem annyira meghatározó, mint a legfelsőbb szinteken. Az önkormányzati szinten az a fontos, hogy hogyan tekintenek az emberek a konkrét jelöltre. Horváth az elmúlt 4 évben keményen dolgozott, ezért megérdemli a támogatást. A jelenlegi polgármester többi kihívója pedig jobbára önjelölt politikus, akik négy évente bohóckodnak egyet.

Tételezzük föl, hogy Horváth nem tréfálkozik, melyek azok a témái, ami miatt beálltak mögé?

Címszavakban: jogkörök változtatása, a "smart city" elképzelés és a fiatalok bevonása. Egy-egy mondattal kibővítve ezek lényege, a kompetenciák módosításával a képviselők az eddigieknél nagyobb súllyal vehetnek részt a város irányításában. Az úgynevezett okos város célkitűzése a környezettudatos szempontokat helyezi előtérbe, a fiatalok bevonásához meg nem is kell különösebb kommentárt fűzni.

De ha mégis, akkor mi lenne az?

A Pázmány-Hájos örökség azt eredményezte, hogy a 30-nál fiatalabbakat nem igazán érdekli a településünk. Más városokban független kulturális kreatív központok jönnek létre, a közösségi és sportéletben komoly szerepet vállalnak. Nálunk meg sem hallgatják őket, vagy a jelenlegi városvezetés alibista módon áll az ilyen alulról, fiataloktól jövő kezdeményezésekhez. Ezen mindenképpen változtatni kell.

Ez lenne a jelenlegi vezetés legnagyobb hibája?

Ez is. Meg az, hogy nem látható, hogy az elmúlt 10 évben mérföldekkel haladtunk volna előre, sok más várossal ellentétben. Tudom, miről beszélek, az elmúlt időszakban rengeteg helyen megfordultam. Azt meg tegyük hozzá, hogy Dunaszerdahelynek jó a pénzügyi helyzete. De ezt nem tükrözik a járdáink, az útjaink, az azok mentén elhelyezett kukáink, vagy a parkjaink, az ott található padok és játszótereink állapota, esetleg a kutyások helyzete. Ezek külön-külön kicsiségnek tűnhetnek, de valójában ezekből tevődik össze az életminőség. Mi meg ezekről a problémákról beszélünk, amit a jelenlegi városvezetés képtelen - vagy nem is akar - megoldani.

Önnek van ezekre a problémákra receptje? Vannak konkrét célkitűzései az előbb említettekkel kapcsolatban?

Dunaszerdahellyel nem most kezdtem foglalkozni. Már 2002-ben aktivistaként Hunčik Péter független polgármesterjelölt mellett dolgoztam, később Antal Ágota kampánystábjának tagjaként tevékenykedtem.

Ami meg ezeknél is fontosabb, az az, hogy tudom, egy városi képviselő legelemibb dolga meghallgatni a helyi polgárok szavát, és azok alapján konkrét javaslatokat előkészíteni és cselekedni. Egy városi képviselőnek nem az a feladata, hogy megváltsa a világot. Hanem az, hogy meghallgassa az embereket. Pont ezt szeretném én is véghezvinni konkrétan a dunaszerdahelyi 4-es számú (Kelet-lakótelep) körzet képviselőjelöltjeként.

