TRAGÉDIA: Megöltek egy fiatal szlovákiai férfit Angliában

Error message Notice: unserialize(): Error at offset 22 of 27 bytes in variable_initialize() (line 935 of /var/www/parameter.sk/web/includes/bootstrap.inc).

Kérdőív Szeretnénk még jobbá tenni élményét a Paraméteren! Kérem, segítse munkánkat az alábbi rövid, 4-5 perces kérdőív kitöltésével.