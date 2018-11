Troll kavar a kampányban Pozsonypüspökin, és a Paraméter helyére rakta az üzenetét

Már évtizedek óta dagonyázunk a demokráciában, ezért tudhatjuk, ilyenkor, a választások előtt egy olyan állatfaj is szárnyra kap, amelyik a kampányra rárepülve éli ki furcsa perverzióját. Most sincsen ez másképpen. Néhány palimadár szétfeszítette a kalitkáját és huss. Jelenleg éppen a főváros környékén köröznek intenzíven.

De hogy mi ne is kerülgessük a forró kását, vegyük gyorsan elő az ilyen csuda lények idei legbumburnyákabb megmozdulását, ami Pozsonypüspökin esett meg. Itt indul a polgármesteri tisztségért Pék Zoltán újságíró, a frekvenciatanács egyedüli magyar tagja, aki bevonzott egy nyelvészkedésben jártas trollt.

Ez az őszinte jóakaró pedig, mint aki csak erre a jelöltségre várt volna, markába köpött és pennát ragadott, hogy Pék bőrébe bújva, ugyanakkor Rejtő Jenő egyik főhősének stílusában "magyar nyelven" odadörgölje a választóknak, a "nő nővel közötti partnerségi jogok" elérhetőek, ahogy "a Nyugatállamokban". Meg még ilyenebbeket is. Aztán ez a flúgos flótás ezt a meggyőző szöveget kinyomtatta nem kevés példányban, amivel a médiakommunikációt oktató jelölt nevében alaposan megtömte a pozsonypüspökiek postaládáját. Tudja meg végre a világ, hogy férfi férfivá nő!

Az még nem teljesen világos, mit is tűzött ki célként, azaz czélként a szerző, de bármit is, azt minden valószínűséggel elérte. Mindenki bekajálhatta a hiteles alkotást. Annyira, hogy a politikussá avanzsált vidéki Fülig Jimmy mesterműve keresett áru lett, termékét elkapkodták az utolsó darabig, és még csak mintapéldány sem maradt a kor kampányelemzőinek. Bár szerkesztőségünknek sikerült megkaparintania az irományt, a portálunkhoz az mégsem érkezett meg teljes épségben, mert a beszerzőnk taknya-nyála összecsurgott a röhögéstől, amikor azt átfutotta. Így meg az opusz cafatokra hullott. De munkatársaink aprólékos hangyamunkával kisilabizálták a papírfoszlányokat, és így már teljes egészében el lehet olvasni, mi állt a kampánytroll eredeti, hamisítatlan levelében:

Kedves Pozsonyi püspikék,

hosszú éveken át járunk eggyütt a pár rommá piált haverral kampányos rendezvényekre, és keressük azokat a nagy szerelmeket, akik hajlandóak jót álni velünk, na meg finanszírozni nekünk valami cuccot. De mivel ez még nem legalizált sajnoshogy, ezért azt beletekernénk több egyedülálló párokba. Horcsi cica is mehet melé, megtévesztés ül. Ezzel a támogatással szeretnénk megkapni a Polgárjenő álláspontját is, hogy érvényesítsük a zanyagot, és a lényeg, hogy utánna jöhet a nő nővel közötti partnerség, amit jogilag egész éjjel néznénk a videón. Azt akarnánk elérni. De fasza is vóna! Segít a meggyőződésünkbe, hogy mi, Eggyüttélésesek tudunk családdá válni, ha elég ütős a szer. Ebben bízunk, és ezt be is szeretnénk bizonyítani, mint férfi a férfinak. Jó nevelt gyermekekként. Továbbá a mi városunkba szeretnénk egy felhúzott püspök falat, ami torkon nem akad. Így nyugodt állmokat remélünk, és ezt aczél, hogy eléryük.