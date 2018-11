Kassán ülésezett a XXX. Hallgatói Parlament

A szlovákiai magyar egyetemistákat tömörítő szervezethez köthetőek a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK) és a Felsőoktatási Tájékoztató Körút (FTK) is. Az előbbi Komáromban, a Selye János Egyetemen november 22-23 között lesz, amelyre a szervezők sok szeretettel várnak mindenkit, akár megfigyelőnek is. Az utóbbi körúton pedig a szlovákiai magyar középfokú oktatási intézmények végzős diákjait igyekeznek megszólítani, és útmutatást nyújtani nekik a felsőoktatás zűrzavaraiban.

A tagszervezeti és elnökségi beszámolókat leszámítva részleges tisztújításra is sor került. Az elnöki pozíciót továbbra is Kotiers Róza tölti be. A teljes elnökség jelenlegi névsora a következő:

Kotiers Róza – elnök

Szabó Ádám – belügyi alelnök

Pál Ádám – külügyi alelnök

Rigó Orsolya – gazdasági alelnök

Bugár Zsófia – marketing alelnök

Csobády Csilla – Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK) koordinátora

Szászi Fanni – Felsőoktatási Tájékoztató Körút (FTK) koordinátora

Leczkési Zoltán – Angolul tanuló falvak (Learning Enterprises) koordinátora

Lajos Petronella – Szakmai Gyakorlatok (SzakGyak) koordinátora

Balog Krisztián – DiNaMiT-koordinátor

Fodor Péter – Gímesi Művelődési Tábor főszervezője

Orosz Örs – Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője

Izsák Gergely – Alma Mater főszerkesztője

Czáboczky Szabolcs – sajtóreferens

Nagy Csaba – ellenőr

Az elnökségből távozott Katona Flóra (marketing), Inczédi Lilla (FTDK), Póša Nikolas (DiNaMiT), Erdélyi Ágnes és Török Máté (oktatási alelnökök). Továbbá a Hallgatói Parlament eddigi ülnöke, Mihály Mátyás is megvált pozíciójától. A jelenlévők hálás köszönetüket fejezték ki a leköszönő tagok Diákhálózatban kifejtett munkáját.



(Czáboczky Szabolcs)