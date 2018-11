Földes Richard: A városi képviselő és a polgár közti szorosabb kapcsolat elengedhetetlen

Fél évvel a választások előtt utakat, járdákat, közvilágítást stb. újítanak fel, zöldbe borul a város, egy szóval hirtelen mindenre jut pénz. A négy évből ebben a fél évben mondhatja azt a polgár, igen most én vagyok a középpontban, most én vagyok a fontos. Csakhogy ez elszomorító, ugyanis a választások után a következő három és fél évre ő ismét visszaszorul a háttérbe és elmaradnak a felújítások, szünetel a fejlődés. Egy képviselőnek a megbízatása alatt egy percre sem szabadna megfeledkezni a lakosokról, szoros kapcsolatot kellene ápolnia velük és így tudná képviselni őket a hivatalban is, valamint eljuttatni ügyes – bajos dolgaikat akár a polgármesterig.

Ahogy azt a bemutatkozásomban tettem, én nem fogok ígérgetni, mert én tenni akarok! Persze ez nem azt jelenti, hogy nincsenek elképzeléseim, amiket meg szeretnék valósítani. Megválasztásom esetén az első lépéseim között lesz, hogy szabadidőmet félretéve, heti kétszer (igénytől függően akár többször is) fogadódélutánt tartok az emberek számára. Fontosnak tartom, hogy a városi képviselő és a polgár között egy szoros kapcsolat alakuljon ki, hogy az egyén szükség esetén tudjon kihez fordulni. Ez fordítva is igaz, ugyanis egy képviselőnek kutya kötelessége tájékoztatni az lakosokat a város ügyeiről.

Itt az ideje, hogy Ön is hallassa hangját! Legyen olyan képviselője, aki valóban az Ön és nem a saját érdekeit képviseli, akinek valóban fontos és nem utolsó sorban, akivel együtt irányíthatja városunkat.

Hiszen bárki is lesz a polgármester, bármilyen képviselők is kerülnek a testületbe, az alap és a legfontosabb akkor is a polgár, még ha ez jelenleg sajnos nem is így van.

Sikabonyi lakosként fontosnak tartom eme és a Nyugati Lakótelep erős képviseletét a városi képviselő-testületben és a hivatalban.

Amennyiben ezt Ön is így gondolja, kérem vegyen részt a 2018. november 10-én esedékes helyhatósági választásokon és a hármas választókörzetben a képviselői szavazólapon keretezzék a nevem előtt szereplő 1-es számot.

Bizalmukat előre is köszönöm.

Földes Richard

(PR-cikk)