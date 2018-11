Húszan indulnak a képviselői posztokért Kosúton, Lajos egy sincs köztük

A független Mačicová 16 éve vezeti a galántai járásbeli települést, mely Diószeg és Galánta között terül el.

2006-ban és 2014-ben is hárman próbálták leváltani, 2010-ben viszont senki sem indult ellene. Nem állítható, hogy bárki is közel állt volna ahhoz, hogy megnyerje a polgármester-választást vele szemben: 2006-ban ugyanis a rá leadott 684 szavazattal szemben a másik három jelölt egyike sem szerzett 50-et. Négy éve némileg visszaszorult a támogatottsága, 471-en szavaztak rá, három ellenfelei közül azonban a legerősebb Király Judit is csak 65 voksot szerzett. Idén egy 58 éves nyugdíjas, Hruška Miroslav indul Zdenka Mačicovával szemben.

A jelöltek:

Hruška Miroslav (58, nyugdíjas, független) Zdenka Mačicová (50, polgármester, független)

A község 9 jelenlegi képviselője közül hárman már nem indulnak újra, Fekula Jozef és Oravec Cenis korábban függetlenként jutottak be, Macalová Katarína pedig a Híd támogatásával. További változás, hogy Huszárová Hana legutóbb még Hidas volt, most függetlenként méretteti meg magát. Egyébként Idén az MKP és a Híd párt is hat személyt indít, rajtuk kívül pedig még nyolcan függetlenként mérettetik meg magukat.

Íme a jelöltek:

Aibek Tomáš (36, szoftvermérnök, független) Mgr. Beke Zoltán (47, minőségi menedzser, MKP) Botló Ildikó (56, referens, MKP) Csiba Bohuš (46, egyéni vállalkozó, Híd) Hruška Miroslav (58, nyugdíjas, független) Huszárová Hana (48, közgazdász, független) Kántor Július (35, karbantartó, MKP) Kisela František (33, team leader, Híd) Mgr. Macsaliová Csilla (29, tanítónő, MKP) Macsicza František (41, gyártósori szakmunkás, MKP) Mgr. Mačicová Kristína (26, állami tanácsos, Híd) Ing. Majer Adrián (42, vezető mérnök, MKP) Modrovič Zoltán (45, menedzser, független) Sádovská Anikó (35, asszisztens, Híd) Ing. Strýčková Jana (38, egyéni vállalkozó, független) Ing. Szolga Csaba PhD. (39, menedzser, független) Šiška Maroš (43, SHR, független) Mgr. Tánczosová Csilla (43, tanítónő, Híd) Ing. Varga Róbert PhD. (40, bűnügyi szakértő, független) Vargová Kristína (21, üzletvezető, Híd)

(SzT)