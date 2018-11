Zsebre tehetjük a várost Dunaszerdahelyen

Dunaszerdahely város önkormányzata 2016-ban kezdett el kiépíteni egy összetett informatikai rendszert, mely lehetővé teszi az elektronikus szolgáltatások elindítását. „2017-ben csatlakoztak intézményeink a rendszerhez, elsőként a számvitellel, második körben pedig a levelezés nyilvántartásával 2018-ban. Még ebben az évben megtörtént a csatlakozás az úgy nevezett ÚPVS központi rendszerhez és városunk ezzel csatlakozott az országos méretű POMOSAM projekthez. A modern, elektronikus szolgáltatások alapja az adatok központi nyilvántartása, ahol a regisztrált felhasználók egy személyes ügyfélkapun keresztül férhetnek hozzá adataikhoz. A regisztrációhoz egy eID, azaz elektronikus személyi igazolvány szükséges. Amennyiben valaki nem rendelkezik ilyen okmánnyal, személyesen igényelheti a regisztrációt a városi hivatalban” — tudtuk meg Hodossy Gézától, a városi hivatal informatikusától.

Az ügyfélkapun hozzáférhető információk például a felhasználó alapvető adatai (név, lakhely, elérhetőség), az ingatlanokkal kapcsolatos adatok, az iskolaüggyel kapcsolatos információk, illetve a hűségkártyáról, megrendelőkről, számlákról találhatnak itt adatokat az érdeklődők. Az ügyfélkaput a https://egov.dunstreda.sk internetes címen érhetik el.

A vállalkozók számára is lehetséges a bejelentkezés a rendszerbe, itt ők is megtekinthetik a városhoz fűződő kapcsolatukat, adóbefizetéseiket, alapvető adataikat. „Az elektronikus ügyintézés keretein belül — mely a jövő év első napjától lesz aktív —, tervezzük az adóbevallás, a hulladékelszállítással kapcsolatos információk, illetve illetékek közlését” — tette hozzá Hodossy.

Ez a rendszer a különböző befizetések esetében is hasznos lehet. Mert például a szemételszállításért fizetendő díjat részletekben is be lehet fizetni. Viszont, ha valaki elfelejti befizetni a második részletet, mert elkeveredik a papír, vagy egyszerűen megfeledkezik róla, akkor a hivatal az illetőt levélben értesíti. Ám ha van a lakosnak regisztrációja, akkor online meg tudja nézni, mikor fizetett, vagy fizetett-e egyáltalán.

Egy telefonos applikációt is bemutattak, melyet okostelefonra terveztek. Máhr Csaba az iskolaügyi osztály referense ismertette a programot, mely nem kizárólag a dunaszerdahelyiek számára nyújthat segítséget a város megismeréséhez, de a turistáknak is hasznos lehet. „Az applikációt android és Apple felhasználók egyaránt letölthetik, mely az információnyújtásra és az ügyintézés gördülékenyebb lefolytatásához is segítséget nyújt. Úgy alakítottuk ki, hogy a legfontosabb információk a lakosok számára elérhetőek legyenek. Ha belépünk a programba, megtalálhatjuk benne az önkormányzati képviselőket, azok elérhetőségeit, körzeteiket, illetve jelenleg a helyhatósági választásokkal kapcsolatos információkat. Láthatjuk itt a városi hivatal felépítését, annak dolgozóira találunk elérhetőséget. Feltöltöttük a település látványosságait, érdekességeket a városról, persze mindent helymeghatározással, hogy bárki megtalálhassa őket és mindegyikhez kétnyelvű leírást is talál a felhasználó” — magyarázza Máhr. De olyan hasznos információkat is tartalmaz a program, mint az ügyeletes gyógyszertárak, a taxiszolgálatok elérhetőségei, a vonat- és az autóbuszjáratokkal kapcsolatos információk, a városban zajló események és sok más. Ám ugyanúgy megmutatja a program a parkolókat a város területén és ezen keresztül parkolójegy is vásárolható.

Még egy fontos és hasznos funkcióval bír az applikáció, méghozzá bejelentések küldésére is tervezték, ami azt jelenti, hogy ha a polgár a település területén valamilyen meghibásodást észlel, például egy nem működő utcai lámpát, arról fényképes jelentést küldhet az illetékeseknek. „Mára volt ígérve, hogy a DS app működni fog, illetve akinek android operációs rendszerrel működő telefonja van, az már megtalálhatja. Bízunk benne, hogy estére élni fog a program és mindenki számára hozzáférhető lesz” — hangsúlyozta Hájos.

(alsa)