Az állt a jogosítványán, hogy azt a „nagymegyeri járási rendőrkapitányságon” állították ki...

A nagymegyeri rendőröknek az elmúlt hetekben két alkalommal is meggyűlt a bajuk a jogosítványhamisítókkal.

A múltban már többször is elítélt 57 éves dunaszerdahelyi járásbeli férfit szeptemberben állították meg a nagymegyeri rendőrök. A közúti ellenőrzés során a sofőr hamis jogosítványt adott át a járőröknek. Bár az ellenőrzés az esti órákban zajlott, a rendőröknek hamar feltűnt, hogy hamisítvánnyal van dolguk, feltételezésük pedig be is igazolódott – közölte Mária Linkešová, Nagyszombat megye rendőrségi szóvivője.

A rendőrök megállapították, hogy a férfi valójában nem rendelkezik járművezetői engedéllyel, és a múltban egyszer sem vett részt autósiskolai tanfolyamon.

Egy másik esetben a hazai rendőrök magyarországi kollégáiktól kaptak egy hamis jogosítványt. A 37 éves szlovák állampolgárt Budapesten állították meg a rendőrök, mert nem használt biztonsági övet. A rendőrök megállapították, hogy a Škoda Octaviát vezető férfi ittas volt: szervezetében 0,73 ezrelék alkoholt mértek.

A magyarországi rendőrök bevonták a férfi jogosítványát, majd elküldték azt az illető állandó lakhelyének rendőrkapitányságára. Miután átvették az iratot, megállapították, hogy a jogosítvány hamis. Az állt rajta, hogy a valójában nem is létező „nagymegyeri járási rendőrkapitányságon” állították ki. Az egyetlen, ami eredeti volt, és igazolta a sofőrt, az a dokumentumon lévő képe volt.

A rendőrség mindkét férfit okirat-hamisítással gyanúsította meg, a törvény értelmében akár hároméves szabadságvesztésre is számíthatnak.



(para)