Fölszállott a páva: Kategóriájában a legtöbb szavazatot kapta a csallóközi Pósfa zenekar!

A Fölszállott a páva különleges évadával, A Döntők Döntőjével várta a nézőket. A népzenei és néptáncos tehetségkutatóban az előző évadok legjobbjai mérték össze tehetségüket.

A zsűri 48 produkciót hívott vissza az elmúlt öt évad legjobbjai közül. Az elődöntők során a meghívott 48 produkció négy kategóriában, 12-es csoportokban áll színpadra. A középdöntőbe már csak 24 előadás jut tovább.

A hangszeres szólisták és zenekarok kategóriájában a csallóközi Pósfa zenekar a bajai Danubia Tamburazenekarral és a mezővári Kovács Dániellel versengett a továbbjutásért.

A Pósfa zenekar 2017-ben aratott győzelmet a Fölszállott a páva zenekar és szólista kategóriájában. A csapatot ezután gratulációkkal és fellépésekkel halmozták el, ráadásul az együttes a közelmúltban egy énekesnővel is bővült a Fölszállott a páva 2012-es különdíjasa, Csiba Júlia személyében.



Fotók: Cséfalvay Á. András

Az idei évadban a zsűri elnöke Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze lesz, mellette idén is Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes, Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa, Diószegi László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke, valamint Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője értékeli a produkciókat.

Az elődöntős előadást a versenyzők választhatták ki. A Pósfa választása a zoboralji népdalcsokorra esett.

„Természetesen egy felvidékire esett a választás. Azért döntöttünk a zoboralji mellett, mert ez a vidék közel áll hozzánk, és szerettük volna a nyelvhatár mentén élő magyarok muzsikáját is bemutatni a Pávában” – nyilatkozta korábban a Paraméternek Iván András zenekarvezető.

Az előadás előtti kisfilmben a srácok felelevenítették a hagyományos disznóvágás hangulatát, majd a somorjai Pomléban is felbukkantak, ahol nagyszámű közönség előtt adtak koncertet.

A zenekar pénteki előadása nagy sikert aratott. A produkciót Agócs Gergely néprajzkutató értékelte, aki elmondta, nagy öröm számára, hogy az egykori pávás szereplők most új formációt alkotva lépnek színpadra: „Örömömre szolgál, hogy ismét hazai, felvidéki összeállítással készültetek, ezáltal pedig itt, a Pávában is lehetőségünk nyílik bemutatni különféle tájegységek népművészeti értékeit. Egy kiemelkedő vidékről hoztatok népdalcsokrot, Zoboraljáról, ahol már 1902-ben is gyűjtött Vikár Béla, Kodály Zoltán pedig 1906 és 1917 között minden évben ellátogatott oda, mert annyira magával ragadta a hangulat.”

Miután lezárult a szavazás, kihirdették a kategóriagyőzteseket, akik továbbjutottak. Ebben az évben újdonságnak számít, hogy a közönség szavazatain múlik, mely produkciók jutnak a december 21-i döntőbe. A nézők az eddig megszokott módon, SMS-ben küldhetik el szavazataikat, emellett pedig a MediaKlikkPlusz applikáción keresztül is lehet szavazni.

A hangszeres szólisták és zenekarok kategóriájában a Pósfa zenekar kapta a legtöbb szavazatot.

Az énekes szólisták és énekegyüttesek kategóriában Sőregi Anna és Komáromi Kristóf jutottak tovább, a szóló és párostánc kategóriában Bulyáki Anett és Oszlánszki Patrik kapták a legtöbb szavazatot, a néptáncegyüttesek kategóriában pedig a Debreceni Hajdú Táncegyüttes örülhetett a továbbjutásnak.

A zsűri Fekete Borbálának (énekes szólisták és együttesek kategória) és Okányi Mihálynak (szóló és párostánc kategória) adott szabadkártyát, így ők is továbbjutottak a következő fordulóba.



