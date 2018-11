Zimány Linda is felvonult a WLF kifutóján a dunaszerdahelyi MOL Arénában

Az est folyamán bemutatták három tehetséges divattervező, a somorjai Virág Anita, a budapesti Mészáros Lucia, valamint a szintén budapesti Németh Hajnal Aurora ruhakölteményeit.

Megtekinthetőek voltak számos márkabolt termékei is, köztük az MV Luxus Beauty, az Esoline, a MeDoo (by Hódi Pamela), Pőthe Andrea jóvoltából Pierre Lang ékszereket is láthatott a közönség, a kislánymodellek pedig a Kyra for Princesses ruháit viselték.

A kollekciókat Bögi Mónika stylist válogatta.

"Nagy örömünkre modelljeink bemutatják a DAC Store legújabb kollekcióját is" - árulta el Lipcsey Mária, a show főszervezője a Facebookon.

